Inondations en Belgique : l'eau impropre à la consommation dans une quinzaine de communes des provinces de Namur et Liège

Les inondations et les intempéries qui s’abattent sur le pays commencent aussi à provoquer des problèmes sur le réseau de distribution d’eau. C’est ce que signale sur son internet la Société Wallonne des Eaux (SWDE). Les causes sont nombreuses : interruptions de l’alimentation électrique, bris de conduites, ou encore, pollution de captages liées à des infiltrations d’eau de surface, explique la SWDE. La société signale que "d’une ampleur totalement inhabituelle car les inondations provoquent des torrents d’eau qui s’engouffrent dans certains captages en les polluant".

Si dans certains cas, des solutions alternatives ont pu être trouvées, ce n’est pas le cas partout.

Il est donc important de vous renseigner auprès de la SWDE si l’eau de distribution dans votre quartier est encore propre à la consommation.

Dans les communes où il est mentionné qu’il y a une pollution en cours et que l’eau n’est plus potable, due à une contamination des captages, l’eau ne peut pas être utilisée pour un usage alimentaire, et cela même si elle bouillit. "C’est une mesure de précaution", explique Benoït Moulin, le porte-parole de la SWDE. La mesure n’est peut-être pas nécessaire, mais il précise que certaines bactéries sont résistantes à l’ébullition. La mesure est d’autant plus nécessaire que les résultats de l’analyse bactériologique ne seront connus que dans 24 heures. Inutile donc de prendre des risques.

Concernant un retour à une situation normale quand un captage a été contaminé par des inondations, la SWDE est tenue d’attendre 24 heures pour obtenir les résultats des analyses. Et donc, si la situation est rétablie ce vendredi, les résultats ne tomberont que samedi, soit dans 48 heures.