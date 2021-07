Inondations : à Verviers des héros ordinaires démolissent un mur pour sauver des habitants

Ces images publiées par le média en ligne Loopsider montrent le sauvetage d’une dame coincée chez elle, au rez-de-chaussée d’un immeuble inondé à Verviers. Azédine, Omar et Raphaël ont tout mis en œuvre pour aller la chercher, l’un a abattu un mur à coups de masse pour permettre à la personne coincée de sortir, pendant qu’un autre a escaladé la façade de l’immeuble afin de pouvoir entrer dans l’appartement et secourir la dame. Les jeunes l’ont ensuite aidé à sortir du bâtiment totalement sous eau. Patiemment, ils l’ont aidé à monter les escaliers et les sauveteurs ont pu la mettre à l’abri et l’installer dans un lit, au chaud.

Ce samedi, Azédine a remis les pieds pour la première fois dans l’appartement qui était inondé il y a 3 jours. L’eau a tout détruit, mais avec son frère et son neveu ils ont pu sauver in extremis l’habitante des lieux. La dame âgée a depuis lors été recueillie par son compagnon, habitant Dison et venu constater les dégâts. "Je suis très content et je les remercie", dit-il.

Jeudi dernier, l’eau était montée à plus d’un mètre dans l’appartement. Azédine et sa famille venaient en aide à d’autres personnes dans la rue, quand ils apprennent qu’une dame seule est bloquée chez elle. Le seul accès possible était une ancienne porte, mais qui avait été murée par des plaques de plâtre. On voit dans la vidéo, Azédine détruire cette cloison à coups de massue. Il se rappelle : "Le problème, c’est que l’eau était froide". Auparavant, il s’était déjà fait mal au poignet, mais il n’avait pas le choix, dit-il. "Il faut aider. J’ai carrément tout oublié, même si j’avais mal et j’ai commencé à casser", explique-t-il. Il se souvient de la scène, lorsqu’à travers le trou il a vu la dame. "Ça va madame […] elle était contente. Ses yeux étaient bien ouverts".

Après plusieurs heures passées dans l’eau, l’habitante est enfin extirpée de son appartement. Ayoub était là aussi, il se rappelle que la dame était incapable de se déplacer. Ils devaient la porter : "on est vraiment passé au bon moment". Il n’ose imaginer ce qui aurait pu arriver s’ils n’étaient pas intervenus.

Ils peuvent avoir une médaille du mérite

Ces héros, ont aussi sauvé la vie de Claude, un autre voisin. Coincé dans sa maison avec de l’eau jusqu’au cou pendant 5 heures. L’homme est soulagé d’être en vie, mais il constate aussi les dégâts et la perte de tous ces biens. Il se souvient de ces jeunes qui l’ont aidé : "Bravo pour eux", dit-il. "Si le gouvernement veut faire une cérémonie d’hommage et de décorations… Ils peuvent avoir une médaille du mérite".

Dans la rue, tous n’ont pas eu la chance de pouvoir compter sur quelques anges gardiens. Mais aujourd’hui, ils continuent à aider à déblayer.