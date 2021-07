Inondations à Liège : situation problématique à Angleur

En province de Liège, à Angleur plus précisément dans un quartier entre la Meuse et le canal qui a débordé cette nuit vers une heure du matin. L’eau s’est engouffrée dans le quartier. En quelques minutes l’eau est montée jusqu’aux caves pour, plus tard, vers 4 heures ce matin entrer dans les habitations.

Notre journaliste sur place avait de l'eau jusqu'au nombril et le niveau ne semblait pas baisser pour l'instant, ni monter d'ailleurs.

Des habitants nous indiquent que l’eau est montée jusqu’à la cinquième marche d’escalier de leur habitation. Il a été demandé à la population de quitter les lieux ou de rester aux étages. Ces derniers regrettent d’ailleurs qu’il n’y ait pas beaucoup d’aide. Un habitant regrettait de ne pas pouvoir disposer de sacs de sable. Un autre a été surpris vers 3h30, explique-t-il, et depuis lors il voit l'eau monter sans pouvoir agir.

Par contre, l’entraide prédomine dans le quartier. Des personnes sont venues avec des canoës et transportent les enfants afin de les évacuer du quartier. Quant aux autres personnes elles attendent aux étages.

Il y a énormément d'eau, des plaques d'égouts ont sauté. La prudence est de mise.