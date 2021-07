Inondations : 300 camps de mouvements de jeunesse évacués

Ce "défaut de matériel" concerne notamment les tentes que les unités scouts risquent de ne pas pouvoir se procurer cette année. "On s’attend à ce que Naninne, le centre de prêt de tentes, nous annonce une diminution du stock, parce qu’une partie des tentes ne vont pas rentrer mi-juillet comme prévu, et donc des camps vont peut-être se retrouver sans tente", déplore Christelle Alexandre. Gillian aussi redoute une pénurie de matériel pourtant indispensable au bon fonctionnement du camp : "Notre équipement se trouve dans des caves à Liège, dans nos locaux. Tout risque d’être sous eau… Cela m’inquiète beaucoup".

Mais de quels impacts parle-t-on, concrètement ? Christelle Alexandre, présidente de la Fédération "Les Scouts", détaille : alors que certains staffs ont vu leur prairie complètement sous eau et ont dû être délocalisés, d’autres, comme celui de Gillian, "s’apprêtaient à partir et ne vont pas pouvoir le faire tout de suite par interdiction de la commune, prairie impraticable ou défaut de matériel".

Parallèlement à ces interruptions, 125 départs ont été retardés. C’est notamment le cas de Gillian Lafuie et de son staff chez les Scouts. Gillian anime une section d’Éclaireurs, âgés de 12 à 17 ans, dans la province de Liège. Initialement, les 25 animés, les 3 autres chefs et elle devaient partir en camp du 15 au 31 juillet à Roanne-Coo, dans la commune de Stoumont (province de Liège). "La Fédération Scouts nous a dit que c’était préférable qu’on parte le dimanche 18 ou le lundi 19 juillet étant donné les intempéries et les inondations, même si, à ce moment-là, la situation n’était pas encore trop critique", précise-t-elle.

Chez les guides, alors que 576 camps sont prévus et répartis sur les mois de juillet et août, 180 camps sont en cours et 30 d’entre eux ont été évacués. Romain Castelet, porte-parole de la Fédération "Les Guides", témoigne de la difficulté de résoudre une crise de cette ampleur : "C’est une situation tout à fait exceptionnelle. On est tous sur le front ici pour essayer d’aider au mieux nos animateurs qui sont sur le terrain et qui éprouvent pas mal de difficultés. [Sur les trente] camps qui ont dû être évacués, tous ont pu être relogés parce qu’on a pu trouver une solution pour tous nos groupes".

Même si les routes et l’endroit de camp deviennent praticables, est-ce que, sur place, les groupes auront accès à l’eau, à la nourriture et aux magasins ?

Alors que les 15 et 16 juillet représentent habituellement une date charnière pour les mouvements de jeunesse, très peu de départs en camp auront lieu ce vendredi. "Ce seront des cas exceptionnels, parce qu’en plus de tout cela, il y a le problème d’accès à l’eau potable, d’accès aux magasins qui se retrouvent dévalisés. Même si les routes et l’endroit de camp deviennent praticables, est-ce que, sur place, les groupes auront accès à l’eau, à la nourriture et aux magasins ?", s’inquiète Christelle Alexandre.

Par ailleurs, elle invite les staffs scouts à patienter avant de prendre une décision : "Il faut attendre encore un peu. De toute façon, sur les trois gros bassins impactés, à Namur, Luxembourg et Liège, il y a de plus en plus de communes qui interdisent les démarrages de camps d’ici dimanche ou lundi, voire même plus. Nous sommes en train de faire le tour de toutes les communes, c’est-à-dire plus de 50 communes que nous sommes en train d’appeler pour avoir des directives précises à communiquer à nos groupes".

La Fédération "Les Guides", elle aussi, invite ses staffs à attendre, à suspendre ou à postposer les camps. "Certains vont pouvoir reprendre le 17, d’autres le 18, et d’autres encore le 19 juillet. On demande à nos animateurs d’être très préventifs et de contacter le propriétaire de la prairie pour savoir si elle est toujours inondée ou pas. Ensuite, c’est au cas par cas, chaque groupe doit s’adapter", explique Romain Castelet.