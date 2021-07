Inondation en Belgique : après le coronavirus, c’est un énième coup de massue pour l’Horeca

Scénario catastrophe pour l’Horeca. Après des mois de fermeture à cause de la crise sanitaire, certaines boutiques doivent à nouveau fermer leurs portes. Un énième coup dur, surtout dans les villes touristiques.

C’est le cas à Durbuy, où les restaurants sont nombreux à craindre de ne pas pouvoir se relever de cette nouvelle épreuve. Ce week-end aurait dû être l’un des plus rentables de l’année. Mais à cause des inondations, les terrasses bondées ont fait place à des scènes de désolation.

"On a subi dix mois de fermeture, et là on subit les inondations. C’est une vraie catastrophe pour tout le monde et pour tous les commerçants", déplore Eric Gengoux, restaurateur à Durbuy.

Il faut dire que le centre-ville de Durbuy comprend 80% de commerces et de restaurants. La saison estivale représente d’ordinaire la plus grosse partie de leur chiffre d’affaires annuel.

C’est un manque à gagner terrible, après la covid qu’on a déjà dû subir

"C’est une ville où il y a beaucoup de commerces. Et je crois que nous sommes tous dans la même situation", explique Caroline Caerdinael, responsable de plusieurs restaurants à Durbuy. "C’est un manque à gagner terrible, après la covid qu’on a déjà dû subir."

Mais de nombreux établissements gardent espoir. Ils s’activent pour remettre leur restaurant sur pieds. "Les gens ont besoin de travailler, il y a déjà eu beaucoup de chômage économique. Il faut que les gens retrouvent un esprit positif", positive Bart Maerten, directeur de plusieurs établissements.

Après une année de crise sanitaire exceptionnelle, c’est donc au tour des inondations de mener la vie dure à l’Horeca.