"Injustes, dures, mais nécessaires", les bourgmestres bruxellois défendent les mesures régionales anti-covid

Ce samedi après-midi, les bourgmestres bruxellois sont sortis de la la réunion qu'ils avaient avec le gouvernement bruxellois où de nouvelles mesures régionales ont été décidées. Les bourgmestres jugent les restrictions nécessaires et ont essayé de les harmoniser avec les restrictions prises en Wallonie la veille.

"On s'attend à un drame. Il faut que tout le monde soit conscient qu'au-delà des mesures, il y a aussi une responsabilité individuelle. Ne minimisez pas la situation." met en garde Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles (PS) qui était en contact avec l'hôpital Saint-Pierre.

Il ajoute également qu'il faudra attendre deux semaines avant de mesurer l'impact de ces règles: "Elles sont injustes, dures mais nécessaires."

Cette annonce de nouvelles mesures dans la Région capitale survient quelques heures après celles prises en Wallonie. Olivier Maingain (DéFI), bourgmestre de Woluwé Saint-Lambert, explique : "Il n'y avait pas de discussions sur la nécessité de prendre des mesures plus significatives qu'en Wallonie."

Selon lui, les dirigeants bruxellois ont tenté dans leur mesure du possible de prendre des mesures similaires à celles prises en Wallonie. "Pour la compréhension du citoyen. Le fait que les mesures ne soient pas pas prises au niveau fédéral, ça pose problème. Si on faisait du grande écart avec la Wallonie, ça n'aurait pas grand sens." "22 heures, c'était la seule manière de rendre cette mesure compréhensible pour ceux qui ont une activité partagée entre la Wallonie et Bruxelles."