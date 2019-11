Infographie: pourquoi les professions libérales attirent-elles toujours plus de femmes?

Parmi les indépendants à titre principal, les femmes représentent près d'un tiers des effectifs depuis cinq ans, mais au sein des professions libérales en particulier, la répartition est plus égalitaire, rapporte mercredi La Libre Belgique, sur base d'une étude de l'Union des classes moyennes (UCM).

Au cours de l'année 2018, 55 % des professions libérales à titre principal étaient exercées par une personne de sexe masculin et 45 % de sexe féminin. Sur une période de vingt ans, le nombre de femmes qui exercent une profession libérale a crû de 8 %.

En 2018, on remarque une égalité presque parfaite entre hommes et femmes chez les avocats et les vétérinaires. Chez les dentistes et les médecins, les femmes sont majoritaires. Et dans le paramédical, elles sont ultra-majoritaires. En revanche, dans les professions du chiffre, chez les architectes, les huissiers de justice ou encore les notaires, le ratio hommes/femmes est grosso modo de 60/40.

Si l'on examine l'évolution sur une période de 25 ans, tous les secteurs qui constituent les professions libérales (santé, juridique, technique et chiffre) se sont féminisés, mais c'est dans la santé que cette tendance est la plus remarquable.

Évolution des mentalités

Pour l'UCM, plusieurs facteurs peuvent expliquer la féminisation des professions libérales : accès facilité aux études supérieures pour les filles, évolution des mentalités, possibilité d'aménager sa profession libérale pour concilier vie professionnelle et vie privée, etc.

Les professions libérales génèrent en moyenne des revenus plus élevés, mais ceux des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. Depuis 2013, l'écart reste stable, autour de 14.000 euros. Toutefois, souligne l'UCM, on sait que les femmes ont tendance à avoir des durées de travail moindres que les hommes chez les travailleurs indépendants. Cela explique en partie la différence de revenus.