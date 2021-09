Infirmière, un métier "en détresse" qui attire pourtant des candidats à la reconversion

Elles sont nombreuses à quitter le métier chaque année. Ce lundi, elles crient leur colère dans la rue et dénoncent, une fois encore, le manque de reconnaissance et la pénibilité de leurs conditions de travail. Le métier d’infirmières ou d’infirmiers continue pourtant à faire rêver. Des travailleurs, des travailleuses sont même prêts à quitter leur emploi pour se reconvertir, et embrasser cette profession réputée si difficile.

Elles ou ils sont 863 à avoir déposé leur candidature pour suivre une formation d’aides-soignantes ou d’infirmières, tout en continuant d’être payés. Parmi elles ou eux, 446 ont été sélectionnées et commencent leurs études au mois de septembre 2021.

Un salaire garanti pendant la formation

Il s’agit du projet #choisislessoins, financés par le Fonds Blouses Blanches. A l’issue d’une procédure de sélection (il faut notamment avoir deux ans d’expérience professionnelle au minimum, répondre à un test de logique et de connaissances générales, et passer un entretien de motivation), le ou la candidate signe un contrat de travail avec un employeur dans le secteur de la santé.

Il ou elle commence ensuite sa formation, tout en étant payé par le Fonds Blouses Blanches. Pendant les vacances scolaires d’été, elle ou il prend ses congés annuels et travaille chez son employeur (d’abord comme aides-soignantes, pour celles qui étudient l’art infirmier puisqu’elles ne seront pas qualifiées directement en tant qu’infirmières). Une bourse d’étude de 1200 euros est également prévue.

Des profils variés : titres-services, enseignement, construction…

Les toutes premières “reconverties” commenceront leurs études mi-septembre. Parmi elles, Amandine Boudrez, 36 ans. Elle était puéricultrice, et travaillait comme garde enfant malade à domicile. “Après 15 ans, j’avais envie d’évoluer, et je voulais rester dans l’aide aux personnes. Je pourrai continuer à travailler pour le même employeur, dans les soins à domicile.”

Ce n’est pas le cas de tous les candidats. Beaucoup ont dû mettre fin à leur contrat de travail, pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle formation, et signer un nouveau contrat avec un employeur du secteur des soins de santé. Les profils des candidats sont variés. Beaucoup sont issus du secteur des titres-services, ou des aides familiales, d’autres viennent de la vente, de l’Horeca, de l’enseignement, de la construction…

J’ai une infirmière dans mon entourage, elle m’a dit ‘accroche-toi’. Je suis consciente de tout ça mais j’ai envie de foncer.

Mais qu’est-ce qui motive ces personnes à quitter leur métier pour un autre qui se dit “en détresse” (“SOS, soignants en détresse”, c’est le slogan de la manifestation de ce lundi) ? “J’ai une infirmière dans mon entourage, explique Amandine Boudrez, elle m’a dit ‘accroche-toi’. Je reviens de la visite médicale, l’infirmière m’a dit ‘accrochez-vous’. Donc, je suis consciente de tout ça mais j’ai envie de foncer. C’est un métier varié, qui est différent tous les jours, c’est ce que j’aime dans mon métier actuel aussi, mais j’ai besoin de changement.”

"Ça ne me fait pas peur"

La désormais ex-puéricultrice devra faire des horaires de nuit pendant ses stages, et elle sait déjà qu’après ses quatre ans d’étude, elle aura des horaires coupés, et devra travailler le week-end. “Je sais que ce sera un autre style de vie, que ce sera un plus gros stress. Mais j’ai une force de caractère énorme. Je sais que, s’il m’arrive de craquer, je remonte très vite. Donc, ça ne me fait pas peur.”

C’est ce que j’ai toujours voulu faire, c’est une opportunité incroyable. Et puis, pendant la crise sanitaire, je me suis vraiment sentie impuissante. Je voulais aider et je ne pouvais pas, ça m’a motivée pour reprendre des études.

On retrouve le même enthousiasme chez Troi Pido Kapeu, 35 ans. Elle ne change pas vraiment de trajectoire. Elle avait commencé des études d’infirmières mais avait dû les interrompre pour des questions financières. En attendant, elle est devenue aide-soignante dans un hébergement pour personnes handicapées. Le fait de pouvoir se former tout en étant payée a changé la donne. “C’est ce que j’ai toujours voulu faire, c’est une opportunité incroyable. Et puis, pendant la crise sanitaire, je me suis vraiment sentie impuissante. Je voulais aider et je ne pouvais pas, ça m’a motivée pour reprendre des études.”

Son préavis dans son ancien poste se termine ce vendredi. Son contrat avec son nouvel employeur pourra alors commencer, en même temps que sa formation. “J’ai trouvé une place dans un hôpital à Bruxelles. J’ai pu choisir entre six offres différentes !”

De secrétaire "9-17" à infirmière aux urgences

Sandrine Hammoudi, elle, a lâché son métier de secrétaire pour le métier d’infirmière. Elle a bénéficié d’un programme similaire à #choisislessoins, qui existe depuis plus longtemps, le projet 600.

Elle vient, quant à elle, d’achever sa formation de quatre ans. Elle ne regrette ni son bureau ni son 9-17 de secrétaire : “J’ai vraiment changé de vie. Je suis aux urgences, en plus, donc les horaires sont vraiment irréguliers. Mais je vais travailler tous les jours avec le sourire !”

J’ai vraiment changé de vie.

Ce qu’elle aime ? Être proche des patients, leur donner le sourire même dans des situations difficiles, leur donner des soins de qualité. “Oui, c’est vrai qu’on est sous pression et qu’on n’a pas beaucoup de temps à consacrer à chaque patient, mais on s’arrange quand même entre collègues quand c’est nécessaire pour pouvoir le faire.”

Un rêve de petite fille

“Pendant mes stages, beaucoup de collègues m’ont dit : ‘Tu es folle de choisir ce métier-là. Si c’était à refaire, je ne le referais plus.’ Mais quand je leur répondais : ‘Mais vous vous voyez faire quoi d’autre ?’ Elles ne savaient pas répondre. Ce qu’elles aiment, comme moi, c’est le contact humain. C’est la charge de travail et la faiblesse des salaires qui leur fait dire ce genre de choses. Et puis finalement, il y en a aussi beaucoup qui m’ont encouragée.”

Sandrine Hammoudi souhaiterait que “plus haut”, on ouvre les yeux et on écoute leurs revendications, mais elle a fait son choix en conscience. Elle commence même une spécialisation en Soins intensifs et aides médicale urgente, parce qu’elle se voit encore dans ce métier pendant longtemps. Un métier auquel, elle aussi, avait aspiré quand elle était petite. Un métier qui, on l’écrivait, continue donc bien de faire rêver.