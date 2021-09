Infiltration du réseau de communication entre criminels, des chiffres impressionnants : 700 millions de messages décryptés, dans dix pays

Car lors de l’opération, environ 1 milliard de messages cryptés ont été interceptés et en partie décodés, dévoilant le fonctionnement d’organisations criminelles et mettant au jour trafic de drogue, violences, blanchiment d’argent, corruption… Les éléments collectés sont venus épaissir des dossiers existants et de nouvelles enquêtes ont été ouvertes.

Au printemps dernier, une opération policière et judiciaire d’une ampleur jamais connue en Belgique aboutissait au démantèlement du réseau de téléphones cryptés SKY ECC utilisé par des criminels pour communiquer secrètement. C’était alors le résultat de plus de deux ans d’enquête ; en réalité une étape plutôt qu’un aboutissement.

Le parquet fédéral et la police fédérale, qui communiquent ces chiffres, rappellent qu’il s’agit de données provisoires puisque le travail se poursuit. Pour Eric Van Duyse, porte-parole du parquet, "la police judiciaire fédérale et le parquet fédéral ont ouvert des portes technologiques derrière lesquelles se cachait une criminalité dont on ne soupçonnait parfois même pas l’existence en Belgique", avec des faits de violence grave comme de la torture, des exécutions, des pressions et de la corruption. "Les mafias sud-américaines et italiennes semblent avoir voulu importer leurs méthodes chez nous", note encore Eric Van Duyse.