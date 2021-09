Infiltration d’un réseau de communication entre criminels : les chiffres impressionnants d’un dossier qui nourrit des enquêtes partout dans le pays

Au printemps dernier, une opération policière et judiciaire d’une ampleur jamais connue en Belgique aboutissait au démantèlement du réseau de téléphones cryptés SKY ECC utilisé par des criminels pour communiquer secrètement. C’était alors le résultat de plus de deux ans d’enquête ; en réalité une étape plutôt qu’un aboutissement. Car lors de l’opération, environ 1 milliard de messages cryptés ont été interceptés et en partie décodés, dévoilant le fonctionnement d’organisations criminelles et mettant au jour trafic de drogue, violences, blanchiment d’argent, corruption… Les éléments collectés sont venus épaissir des dossiers existants et de nouvelles enquêtes ont été ouvertes.

Plusieurs mois après l’infiltration du réseau crypté par les services de sécurité, le travail est toujours en cours au niveau de la police judiciaire fédérale et des différents parquets du pays.

Les chiffres que la RTBF dévoile aujourd’hui révèlent l’ampleur des investigations menées ou encore à mener.