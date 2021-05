Industrie et climat : aux Pays-Bas, Shell contraint de s'aligner sur l'accord de Paris, la porte ouverte à d'autres procès ?

Manifestation de joie intense à l’intérieur d’un tribunal de La Haye, ce 26 mai. Quelques membres d’un collectif, "Milieudefensie", exultent. Ils ont gagné leur combat. Dans la ville même où est implanté le siège social de leur cible : le siège social de la multinationale anglo-néerlandaise Shell.

Joie intense des plaignants à l’annonce du verdict : La Haye: joie des plaignants de l'affaire du "Peuple contre Shell" devant le tribunal, le 26 mai... Le géant pétrolier Shell doit réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici fin 2030, a décidé mercredi un tribunal néerlandais qui rendait son verdict dans une affaire retentissante lancée par un collectif d’ONG environnementales.

Verdict de la juge Larisa Alwin :

Larisa Alwin, juge au tribunal de La Haye, aux Pays-Bas : "Le tribunal ordonne à RDS (Royal Dutch Shell), via sa politique de précaution du groupe Shell, de réduire sa production de CO2 et celle de ses fournisseurs et acheteurs d’ici à la fin de 2030 d’un pourcentage net de 45% par rapport aux niveaux de 2019". A lire aussi : Revue de presse : les juges peuvent-ils obliger les entreprises à appliquer un accord qu’elles n’ont pas signé ? A lire aussi : Ça veut dire quoi, la neutralité carbone ?

Réactions à la sortie du tribunal :

Donald Pols, directeur de "Milieudefensie" : "C’est un jour historique. C’est la première fois dans l’histoire que le juge a décidé qu’un grand pollueur, Royal Dutch Shell, devait cesser de provoquer un changement climatique dangereux. Cette décision aura un impact énorme, non seulement sur Shell elle-même, mais aussi sur les principaux pollueurs aux Pays-Bas et dans le monde."

Roger Cox, avocat de Milieudefensie : "C’est donc la première fois qu’une grande entreprise multinationale reçoit l’ordre de réduire ses émissions au niveau international, donc dans l’ensemble du groupe dans 80 pays. Les émissions de Shell sont beaucoup plus importantes que celles de la société néerlandaise, donc cela compte vraiment."

Mais l’objectif est encore loin d’être à portée de main, selon le spécialiste français Marc-Antoine Eyl-Mazzega, interrogé par nos soins en février dernier :"aucune des politiques mises en œuvre dans les différents Etats membres n’est en mesure de nous mener de façon efficace vers la neutralité carbone en 2050. Parce qu’il faut une transformation extraordinaire, qui ne requiert pas seulement de décarboner la production d’électricité, en fermant des centrales à charbon pour les remplacer par des éoliennes par exemple. Non, l’enjeu est bien plus large, il faut aussi décarboner les transports, l’industrie, l’agriculture." Il faut aussi décarboner les transports, l’industrie, l’agriculture Il est donc nécessaire de compter aussi sur le secteur industriel. Et celui de l’industrie pétrolière, de surcroît. "Les énergies fossiles représentent encore 85% de l’énergie consommée dans le monde, subventionnées à hauteur de 500 milliards de dollars chaque année, selon l’OCDE" expliquait à l’AFP Gernot Wagner, économiste du climat à la New York University, en mars dernier. Il s’agit donc de pousser sur l’accélérateur.

Signal fort Le jugement à la Haye est dans tous les cas un signal fort pour les entreprises, notamment pétrolières. Elles doivent à présent davantage s’engager dans des solutions décarbonées. La pression de groupes de citoyens, dont "la prise de conscience est réelle" risque d’être de plus en plus forte aussi sur le secteur privé, dont font partie ces multinationales. Gageons que les différents Etats, poussés, de gré ou de force, par les actions citoyennes qui se multiplient en rue ou devant les tribunaux, seront de plus en plus contraints de forcer aussi la main aux grandes entreprises pour limiter drastiquement leurs émissions et trouver des solutions. ►►► À lire aussi : Climat : et si ça basculait… dans le bon sens ?

