Indépendant touché par les intempéries ? 7 jours après, vous avez droit dès ce mercredi au droit-passerelle

Ce jeudi, cela fait 7 jours que les inondations se sont abattues en Wallonie. En plus du drame humain, de nombreux indépendants ont perdu dans les intempéries tout ce qui leur permettait d’exercer leur activité. Local submergé, frigo emporté, matériel détruit, marchandises disparues dans les flots…

Ces intempéries ont contraint beaucoup d’indépendants à arrêter d’un coup leurs activités. La plupart d’entre eux ont fermé leur commerce il y a une semaine jour pour jour, ce qui veut dire qu’ils ont droit de demander un droit-passerelle. Cette aide en cas d’interruption forcée peut être octroyée si l’activité mise à l’arrêt au moins 7 jours civils consécutifs.

L’indépendant peut alors réclamer une prestation financière en fonction du nombre de périodes de 7 jours calendriers consécutifs pendant lesquelles il y a une interruption. Le montant de la prestation est proportionnel à la durée de l’interruption par période de 7 jours consécutifs : plus l’interruption est longue, plus le montant augmente. Pour une première période de 7 jours, il s’élève à 322,92 euros sans personne à charge et 403,53 euros avec personne à charge. Il va jusqu’à 1291,69 euros et 1614,10 euros bruts au-delà de 28 jours.

L’indépendant peut bénéficier de cette aide plusieurs fois au cours de sa carrière professionnelle, rappelle l’Union des Classes Moyennes (UCM). Il ne peut cependant l’obtenir pendant plus de 12 mois sur l’ensemble de sa carrière (24 mois en cas de carrière longue).