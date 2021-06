Inde : test de dépistage du Covid de 28 éléphants, après la mort d’une lionne imputée au virus

►►►Vingt-huit éléphants ont été soumis à des tests de dépistage du Covid-19 dans une réserve forestière du sud de l’Inde, ont annoncé mercredi les autorités, après la mort d’une lionne d’Asie attribuée au virus.

La lionne de neuf ans, dont l’espère est menacée, est morte début juin dans le parc zoologique Arignar Anna à Chennai (ancienne Madras), dans l’État méridional du Tamil Nadu, selon la presse locale. Il s’agit du premier décès d’un animal en Inde imputé au virus.

Des tests de dépistage ont révélé que la lionne et huit autres félins, dont deux dans un état préoccupant, étaient porteurs du virus, a rapporté la semaine dernière le journal The New Indian Express de Chennai.

►►►A lire aussi : Coronavirus : les animaux peuvent aussi l’attraper selon une nouvelle étude

"Après que les lions du zoo de Vandalur (parc zoologique Arignar Anna) ont été testés positifs au Covid-19, on nous a demandé de dépister les éléphants par précaution", a déclaré mercredi à l’AFP un garde forestier du parc national de Mudumalai, dans le sud du Tamil Nadu.

Résultats attendus d’ici une semaine

Des analyses d’échantillons prélevés mardi sur 28 éléphants, dont deux éléphanteaux, doivent être réalisées par l’Institut indien de recherche vétérinaire dans l’État d’Uttar Pradesh (nord). Les résultats sont attendus d’ici une semaine.

"Les animaux n’avaient aucun symptôme, c’était juste par précaution", a précisé le garde forestier.

"Les prélèvements en soi n’ont posé aucune difficulté", a-t-il ajouté, comme en témoignent des images d’une vidéo de la réserve tournées pendant le processus.

Tigres dépistés également

Quelque 21 tigres du parc de Bhagwan Birsa, dans l’État oriental de Jharkhand, ont aussi subi des tests de dépistage la semaine dernière après la mort d’un tigre de 10 ans qui présentait une forte fièvre, selon la presse locale.

L’agence d’information indienne Press Trust of India (PTI), citant les autorités de la réserve, a rapporté qu’un test d’antigène pratiqué sur le tigre s’était révélé négatif mais qu’elles attendaient encore le résultat d’un test RT-PCR.