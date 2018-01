Incident à la gare de Gand-Saint-Pierre: le parquet requiert l'arrestation du suspect pour tentative d'homicide

La section gantoise du parquet de Flandre orientale requiert l'arrestation du jeune Afghan neutralisé mardi soir par la police à la gare de Gand-Saint-Pierre. "Le parquet requiert l'arrestation de l'homme pour tentative d'homicide ainsi que la désignation d'un expert psychiatrique", précise sa porte-parole, An Schoonjans, mercredi.

Le jeune homme n'a pas encore pu être entendu en raison de son état de santé. Mais une fois sur pied, il sera déféré devant un juge d'instruction qui décidera de le placer sous mandat d'arrêt ou non.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune homme, un Afghan de 28 ans qui possède un titre de séjour en Belgique, ne présente aucun signe de radicalisation.

Les images de vidéosurveillance montrent qu'il a fait irruption dans la gare avec un couteau et a immédiatement foncé vers deux agents de la police des chemins de fer, qui ont alors ouvert le feu. L'homme a été grièvement blessé et emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont toutefois plus en danger.