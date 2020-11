Incident à Brussels Airport : un Airbus de DHL à toute vitesse interrompt son décollage, ses pneus éclatent

Un incident aérien "sérieux" s’est produit jeudi soir à l’aéroport de Bruxelles-National quand un Airbus A300 de la compagnie EAT Leipzig opérant au profit de la société de messageries DHL a interrompu son décollage à haute vitesse, éclatant tous les pneus de son train d’atterrissage, a annoncé vendredi l’Union belge contre les Nuisances d’Avions (UBCNA), citant un site spécialisé en aviation.

L’avion-cargo s’est arrêté vers 18h11 à 360 mètres avant la fin de la piste 25R. Longue de 3638 mètres, elle est la mieux équipée de toutes les pistes de l’aéroport de Zaventem, a précisé l’administratrice-déléguée de l’asbl UBCNA, Peggy Cortois.

Heureusement que cet avion n’était pas parti de la plus courte piste

"Heureusement que cet avion n’était pas parti de la plus courte piste 01/19 qui ne fait que 2984 mètres car on aurait eu droit à un nouveau crash", comme celui du Boeing 747-200 de la compagnie américaine Kalitta Air qui avait raté son décollage du même aéroport le 25 mai 2008, se brisant en deux en bout de piste.

L’avion, immatriculé en Allemagne (D-AEAI) et assurant le vol QY-841 de Bruxelles vers Vitoria (Espagne), est resté immobilisé une partie de la nuit sur la piste 25R, qui n’a rouvert au trafic aérien que vers 04h30, selon le site Aviation24.

Un porte-parole de DHL, Freek De Witte, a assuré à l’agence Belga que les procédures prévues avaient été respectées, précisant que l’avion n’avait pas entamé son décollage de l’extrémité de la piste – ce qui réduit la longueur utile pour son envol. Il avait parcouru 2920 mètres, selon le site avherald.com.

Le reste de l’avion n’a pas suivi

L’appareil était à pleine charge. Le nez de l’Airbus a décollé, mais le reste de l’avion "n’a pas suivi", contraignant les pilotes à interrompre le décollage, a ajouté M. De Witte.

Selon lui, une enquête a été ouverte par les autorités aéronautiques belges – la cellule Enquêtes et Accident de la Direction générale Transport aérien (DGTA) du SPF Mobilité et Transports – et allemandes, avec l’aide du constructeur européen Airbus.