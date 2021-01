Inceste, maltraitance et négligence : “La famille, c’est la meilleure des choses comme ça peut aussi devenir la pire”

Il faut être à l’écoute, disponible et assurer à l’enfant que des aides vont être mises en œuvre pour mettre fin à la maltraitance qu’il subit. Néanmoins, Emmanuel Debecker met en garde, il ne faut pas non plus être “dans une forme de toute puissance en se disant que l’on va tout régler. Nous ne sommes pas des magiciens mais nous allons mettre en œuvre tout un système d’aide et de prise en charge pour mettre fin à la maltraitance mais également aider à ce qu’il y ait d’autres fonctionnements respectueux.”

Il précise que lorsque l’enfant se confie “il espère un changement. Plus il est jeune, plus il imagine qu’avec un coup de baguette magique tout va être réglé et qu’il va pouvoir évoluer en étant respecté”.