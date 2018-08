Incendies en Grèce: Tsipras s'engage à lutter contre les constructions illégales

Le Premier ministre grec s'est dit mardi déterminé à lutter contre "le chaos" des constructions illégales, problème endémique dans le pays, après le récent incendie meurtrier dans l'est d'Athènes, et a annoncé une vingtaine de mesures pour y faire face.

"Le chaos de la construction incontrôlée qui menace des vies humaines ne peut plus être toléré", a martelé Alexis Tsipras, après une réunion avec les autorités locales et la préfecture d'Attique.

Le gouvernement met surtout en cause "les constructions illégales, (...) un fléau" qui existe depuis des années, pour l'incendie de forêt du 23 juillet, qui a fait 91 morts, selon un dernier bilan provisoire, dans les stations balnéaires de Mati et Rafina, construites dans les années 1960, la plupart du temps sans plan urbain.

Opposition et médias accusent cependant le gouvernement de "mauvaise gestion" et de "manque de coordination entre police et pompiers".

Une trentaine de blessés étaient toujours hospitalisés mardi, dont six en état critique.

De nombreuses victimes ont été carbonisées soit dans leurs voitures lors d'énormes embouteillages formés dans les ruelles de ces villages, soit en cherchant l'accès à la côte, souvent bloqué par des constructions et des clôtures illégales.

"Tout ce qui détruit les forêts et les côtes, tout ce qui représente un danger pour les vies humaines sera détruit. C'est notre dette envers les victimes mais aussi envers les survivants et les générations suivantes", a dit le Premier ministre.

Il a annoncé que les services compétents allaient prochainement procéder "à la destruction de 3200 bâtiments illégaux, signalés déjà comme destructibles" à travers le pays.

Une vingtaine de mesures

Une vingtaine de mesures seront mises en place, a-t-il dit, notamment un renforcement du budget de la prévention des incendies de forêt, la destruction de bâtiments situés dans des zones littorales, un reboisement.

Pour répondre aux critiques, M. Tsipras a limogé la semaine dernière le ministre adjoint de la Protection du citoyen, Nikos Toscas. Et, dimanche et lundi, les chefs de la police, des pompiers et de la Protection civile ont été remplacés.

"Nous ne pouvons ni revenir en arrière et changer les carences et les erreurs du passé ni contrôler les phénomènes climatiques extrêmes. Ce qu'on peut faire c'est agir (...) et être mieux préparés", a-t-il dit, en s'engageant à pousser "l'enquête à fond" pour éclaircir les raisons du drame.