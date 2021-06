Incendie de Notre-Dame : le diocèse lance un appel de fonds pour réaménager l’intérieur de la cathédrale

Il y a un an : l'incendie de Notre-Dame de Paris - JT 19h30 - 15/04/2020 Il est un peu plus de 20h, et le gros bourdon de Notre-Dame de Paris vient de sonner. Il y a en effet un an, un incendie ravageait l'un des plus beaux monuments de France, qui fait aussi partie du patrimoine mondial des bâtiments les plus visités. Je vous propose de revenir en images sur ce moment tristement historique.