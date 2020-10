Incendie dans une maison de retraite à Anderlecht, neuf résidents intoxiqués

Un incendie a été maitrisé dimanche soir dans une maison de retraite à Anderlecht mais l'incident a toutefois nécessité l'évacuation des résidents. Neuf d'entre eux ont été hospitalisés après avoir été intoxiqués par les dégagements de fumée, a confirmé à Belga le porte-parole des pompiers de Bruxelles dans la nuit de dimanche à lundi.

Un appel pour un incendie dans une maison de retraite à la rue du Bien-Être à Anderlecht a été reçu par les pompiers à 23h00 dimanche. Ceux-ci se sont rendus sur place et ont constaté d'importants dégagements de fumée causés par un départ de feu dans une chambre au troisième étage.

Les résidents de cette maison de retraite ont été évacués par les échelles et les escaliers. Neuf d'entre eux ont été intoxiqués et hospitalisés. Six de ces personnes âgées présentent une intoxication légère, trois autres en revanche sont dans un état plus grave bien que leurs jours ne soient pas en danger.

Le feu a été relativement vite maitrisé, selon le porte-parole, qui note toutefois que le troisième étage du bâtiment est inhabitable, de même que peut-être une chambre au second étage.

Après l'évacuation, tous les résidents ont néanmoins pu être relogés dans la maison de retraite.