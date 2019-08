Incendie dans l'Aude: 900 hectares ravagés, l'incendie n'est pas encore maîtrisé

Près de 900 hectares de végétation ravagés par les flammes dans l’Aude, dans le sud de la France. Plus de 500 pompiers au sol et des renforts aériens sont mobilisés. Le feu, qui s’est déclaré mercredi après-midi vers 16h00 au sud-est de Carcassonne, sur la commune de Montirat, continue toujours de progresser. L’incendie ne menace pas pour l’instant d’habitation et n’a fait, depuis mercredi, aucune victime, a-t-on appris jeudi auprès des pompiers. Mais le feu continue de s’étendre. Les pompiers appréhendent les rafales de vent à 40 km/h prévues aujourd’hui.

L’objectif est maintenant d’éviter les reprises de feu comme l’explique le colonel Henry Bene-ditini, directeur du Service d’incendies et de secours de l’Aude. " On a eu une nuit très difficile. Le feu a été très violent dès le début d’après midi et s’est développé dans un relief très pentu et qui a concerné un massif forestier très dense. Il y avait donc un potentiel de combustion très élevé. On espère pouvoir stabiliser la progression des flammes, mais il y a encore deux zones assez actives. La première est située à l’arrière du sinistre et la seconde en tête de feu. Il va falloir les traiter pour limiter leur propagation au maximum et préserver l’environnement et des biens susceptibles d’être menacés. ". Le risque est qu’au cours de la journée, le vent et la température vont augmenter. Ce qui peut augmenter les risques de reprises de feux. "

Une zone classée à haut risque

L’incendie s’est déclaré mercredi pour une raison inconnue sur un relief couvert de pinèdes et de végétation basse, une zone classée à risque "sévère" en raison de la sécheresse. Un des objectifs est de limiter la propagation vers le village de Monze et de Pradelles-en-val.