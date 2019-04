Incendie à Notre-Dame: les réactions en France et dans le monde entier

A droite, le patron de LR Laurent Wauquiez a dit sa "désolation en voyant partir en fumée ce symbole de nos racines chrétiennes, de la littérature de Victor Hugo. C'est toute une part de notre Histoire, de nous-mêmes, qui brûle ce soir". La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a manifesté son "soutien" aux "pompiers valeureux qui luttent pour éteindre l'incendie qui ravage cette merveille de notre patrimoine et de notre culture".

Les chefs de parti ont réagi à l'unisson. "Immense émotion devant ces images du feu dévorant Notre-Dame. Soutien aux pompiers mobilisés. Pensée pour les fidèles et pour tous ceux qui n'ayant pas la foi sont attachés à ce joyau de notre histoire", a twitté Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est dit "sidéré" devant un "immense malheur", et demande "24h de pause politique".

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous.

Pour Benjamin Griveaux, candidat à l'investiture En Marche pour briguer la mairie de Paris, "les images de ce joyau de notre civilisation en proie aux flammes sont insoutenables". "Soutien total aux Pompiers de Paris et aux membres de la Préfecture de police", a-t-il twitté.

" C’est quelque chose qui pour nous Français, reste assez insupportable, témoignait, en larmes, le journaliste spécialiste de l’Histoire Stéphane Bern dans le JT de France 2. C’est l’image de notre pays, c’est quelque chose qui nous touche au cœur. On se sent tous meurtris, blessés. " L’UNESCO, dont le siège est à Paris, a déclaré être aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. Le porte-parole des évêques de France, Vincent Neymon, évoque " un haut-lieu de la foi catholique " qui est en train de brûler.

Dans les autres pays, les personnalités ont apporté leur soutien à la France. "Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Nous sommes avec nos pensées avec les amis français", a twitté le porte-parole de la chancelière Angela Merkel. La First Lady américaine Melania Trump affirme avoir " le cœur brisé ", quand son mari Donald évoque la possibilité " d’envoyer des Canadair " pour éteindre l’incendie. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a assuré que Londres était "aux côtés de Paris dans le chagrin aujourd'hui, et dans l'amitié comme toujours."