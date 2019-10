Incendie à l'ancienne gare de Rhisnes, les trains vont pouvoir circuler sur une voie

La circulation des trains a été interrompue depuis 15h30 dans les deux sens entre Namur et Gembloux. En cause un incendie à l’ancienne gare de Rhisnes. Le feu est désormais circonscrit et la circulation des trains va pouvoir reprendre sur une voie dans un premier temps.

Un désherbeur thermique mis en cause

Aucun dégât n’est constaté sur les voies mais le vent, provoqué par le passage des trains, attisait le feu, la circulation a donc été interrompue pour permettre aux pompiers de travailler. L’alimentation en électricité de caténaires a également été coupée par Infrabel à la demande des pompiers.

L'incendie s'est déclaré dans le corps de logis de la petite gare fermée depuis près de 25 ans. "D'après les premières constatations, le sinistre aurait été provoqué par un ouvrier d'une société privée travaillant pour le compte d'Infrabel" explique le bourgmestre de La Bruyère, Yves Depas. En désherbant les quais avec un appareil thermique, l'ouvrier aurait accidentellement mis le feu à la porte de l'édifice. Un ouvrier communal, à l'œuvre à proximité, aurait donné l'alerte.

Les flammes ont détruit la toiture et l'intérieur du bâtiment mais il n'y a aucun blessé.

Plusieurs trains ont été supprimés. Durant l'interruption, les trains IC sont passés par Moustier, les trains L ne roulant pas plus loin que Gembloux.

Informations sur le site de la SCNB