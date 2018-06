Inauguration du nouveau Parvis de Saint-Gilles : photos et réactions des riverains

Le but des travaux était d'améliorer le confort et la sécurité des piétons. Pour les riverains, cela modernise également le quartier. "Avant, c'était vieillot. Il y avait un certain laisser-aller. Désormais, c'est beaucoup plus net" explique Colette. Un autre riverain renchérit: "Les espaces sont plus dégagés qu'avant, c'est plus agréable pour les passants".

Xavier, commerçant, tient à nuancer: "La nouvelle place manque de relief et de verdure" estime-t-il. Toutefois, la plupart des commerçants semblent soulagés que les travaux soient finis. "On a souffert" estime un tenancier de café présent dans le quartier depuis plus de 30 ans. "Mais c'est pour un mieux!" ajoute-t-il.