Impressionnant incendie à la gare de Mulhouse, 8.000 m2 d'entrepôts détruits, pas de victime

Énorme feu de hangar à la gare de Mulhouse - 19/05/2019 Un énorme incendie s’est déclaré ce samedi 18 mai 2019 peu avant 23h au sein d’un hangar de la gare du Nord à Mulhouse. Le départ serait dû à une voiture en feu accolée au mur. Les flammes se sont rapidement propagées à l’ensemble de la structure. Plusieurs hangars d’une longueur de plus de 100 mètres étaient complètement embrasés, d'une surface totale de 8.000m². Plus de cent pompiers avec 3 échelles et plus de 6 moyens hydrauliques ont été dépêchés sur place. Personne n’a été blessé. L’intervention aura duré toute la nuit et le lendemain. La police a fermé les différents accès à la circulation pendant les opérations de secours.