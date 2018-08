Impression 3D: révolution ou gadget à haut risque?

Une nouvelle révolution est-elle en marche? Grâce à la technologie de l’impression 3D, fabriquer un gâteau, une œuvre d’art ou même des organes par imprimante est désormais possible. Il suffit de remplacer l’encre de la machine par les matériaux adéquats. Mais est-ce aussi simple qu'il y paraît? Et à quoi peuvent servir exactement les imprimantes 3D?

Une imprimante 3D est une machine qui permet de construire des objets sans outillage, sur base d’un fichier 3D. Elle peut ainsi produire des pièces en céramique, en métal, en plastique ou plus simplement en papier.

Chaque jour, les limites techniques sont repoussées: de nouveaux matériaux, de nouvelles formes ou des surfaces plus complexes s’ajoutent à la liste des possibilités des imprimantes. Les moins chères sont commercialisées pour quelques centaines d’euros à peine.

L’imprimante 3D pour le meilleur comme pour le pire?

Avec l’évolution de la technologie (qui a déjà plus de 25 ans d’existence au compteur), la gamme de matériaux et donc d’applications s’élargit : une imprimante 3D permet de produire des outils médicaux standardisés, mais aussi des armes à feu. Aux États-Unis, une entreprise a ainsi récemment mis à disposition sur Internet des plans pour construire une arme réelle.

" Si l’on met des plans à disposition, pratiquement tout le monde peut construire son arme depuis chez lui ", explique Laurent Voets, chercheur au Sirris, un centre spécialisé dans l’industrie technologique. Pour lui, ce n’est pas l’impression 3D qui pose problème, mais bien l’accès aux fichiers de fabrication. Il reconnait qu’il est très difficile de légiférer en la matière.

Bientôt des organes imprimés

Si l’on se centre sur les utilisations positives, citons du côté alimentaire d’excellents gâteaux au chocolat ou, plus sérieusement, le bioprinting, c’est-à-dire l’impression 3D dans le domaine médical.

" Beaucoup d’universités travaillent sur le sujet dans le monde entier. Et ils progressent plus rapidement que prévu. Nous sommes déjà très proches d’imprimer des organes ", raconte Laurent Voets. On n’en est pas encore au stade de reconstituer la complexité d’un cœur ou d’un foie, mais les chercheurs sont déjà en mesure de créer des cartilages, par exemple.



Nouvelle ère industrielle?

Le monde de l’impression 3D fait partie de ce qu’on nomme l’industrie 4.0. Grosse évolution technologique ou révolution à part entière ? Cela dépend des points de vue, mais l’ambition est objectivement très grande : construire différemment des objets mieux adaptés aux besoins des gens.

Historiquement, le "3D printing" avait pour objectif principal de faire du prototypage. Prototyper rapidement des pièces dans leur phase de développement (et donc rectifier les défauts de fabrication) permettait de faire des produits plus matures et plus aboutis. Et surtout plus rapidement.

Mais aujourd’hui, la technologie 3D est aussi utilisée comme moyen de fabrication: "On peut réaliser des pièces plus performantes et plus écologiques, avec moins de consommation de matière. Économiquement, cela permet d’avoir un outil très souple en fabrication, et donc de répondre à la tendance actuelle de la personnalisation des objets, par exemple", détaille Laurent Voets. En ce sens, l’impression 3D représente un très gros potentiel pour les entreprises.

Menace sur les artisans

Comme lors de l’arrivée de toute nouvelle technologie, se pose la question des métiers qui risque de disparaitre. Pour Laurent Voets, un artisan pourra se concentrer sur la partie créative, l’impression 3D lui donnant un outil technique supplémentaire.



Un outil qu’il va néanmoins devoir apprendre à maîtriser.