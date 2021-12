Imposer le vaccin anti-coronavirus aux soignants ? Un vaccin obligatoire existe déjà pour eux, contre l’hépatite

Est-ce du jamais vu, d’obliger le personnel soignant à se faire administrer un vaccin ? Aujourd’hui, les syndicats l’emmènent dans la rue, pour protester contre cette obligation vaccinale contre le Covid-19.

Il est intéressant de relever, dans ce contexte, qu’il y a déjà bien longtemps qu’un vaccin a été rendu obligatoire, en Belgique, pour tous les travailleurs de services de santé, où sont effectués des examens, des soins médicaux ou de dentisterie : il s’agit du vaccin contre l’hépatite B. L’obligation de vaccination contre l’hépatite B figure dans le code du bien-être au travail depuis des années.

La vaccination contre l’hépatite B a été rendue obligatoire par arrêté royal, en 1999, pour toutes ces catégories de travailleurs. Elle concerne toutes les personnes qui, par leur profession, entrent en contact avec le sang ou qui sont exposées à un risque de contamination, à savoir :

Le personnel de laboratoire où sont analysés du sang ou des produits biologiques susceptibles d’être contaminés (biologie clinique, a natomopathologie, oncologie…)

natomopathologie, oncologie…) Les infirmiers

Les médecins

Le personnel chargé de l’embaumement des défunts au sein des entreprises de pompes funèbres

Le personnel des crèches

Les puériculteurs d’enseignement de jour

Les enseignants de l’enseignement spécialisé pour élèves à besoins spécifiques

Le personnel éducateur des instituts médico-pédagogiques

Le personnel d’encadrement des entreprises de travail adapté

Le personnel administratif n’est pas concerné par cette obligation de vaccination.

3 doses, 95% d’efficacité

L’hépatite B est une infection du foie potentiellement mortelle. Elle est causée par un virus à ADN, le VHB, qui se transmet par le sang et par les autres fluides corporels de personnes porteuses du virus. L’hépatite B est fort contagieuse. Des personnes peuvent transmettre la maladie sans être au courant qu’elles sont infectées, sans porter aucun symptôme. Le vaccin comporte 3 doses et la vaccination complète induit la constitution de titres d’anticorps protecteurs chez plus de 95% des nourrissons, des enfants et des jeunes adultes.

D’autres travailleurs du secteur médical sont également obligés de se vacciner contre la tuberculose : ceux qui évoluent dans des unités de soins aux patients tuberculeux, qu’ils fassent ou non partie du personnel de l’hôpital, les travailleurs actifs dans des laboratoires de biologie clinique, humaine ou vétérinaire dans lesquels des produits infectés par le bacille de la tuberculose sont manipulés, de même que les travailleurs préposés à l’entretien des animaux de laboratoire. Certains travailleurs hospitaliers doivent d’ailleurs se soumettre une fois par an à un test à la tuberculine appelé "intradermo-réaction".

Ces vaccins s’ajoutent évidemment le seul vaccin déjà légalement obligatoire pour l’ensemble de la population belge, le vaccin contre la poliomyélite.

Et le Covid-19 ?

Deux instances se sont prononcées à propos d’une obligation vaccinale contre le Covid-19. D’une part, le Comité consultatif de Bioéthique, qui déclare que :

"Compte tenu du danger que représente la Covid-19 pour certains groupes de population et compte tenu de ce que les personnes sont d’autant plus nombreuses à être en danger que le virus circule activement dans la population, il apparaît éthiquement acceptable de rendre obligatoire (dans le futur) la vaccination anti-COVID-19."

D’autre part, le Conseil supérieur de la Santé, a estimé qu’il "existe actuellement des arguments scientifiques pour rendre obligatoire (à l’avenir) la vaccination contre le Covid-19 pour le personnel de santé", et pointe l’efficacité des vaccins existants et la réduction de la transmission entre le soignant et le patient grâce à la vaccination.

Le CSS a donc estimé "que la vaccination obligatoire du personnel des soins de santé de manière large est une option scientifiquement et éthiquement acceptable et fondée". Il n’a cependant pas souhaité se prononcer sur d’éventuelles sanctions en cas de non-vaccination.