Importante opération contre la drogue en Flandre orientale

Une vaste opération des polices locales et fédérale contre le tourisme de la drogue en Flandre orientale menée dans la nuit de jeudi à vendredi a abouti à l'arrestation de 12 personnes. En outre, 41 personnes ont été contrôlées en possession de drogue, indique la police fédérale.

L'action FIPA (pour "Full Integrated Police Action") était axée sur les cambriolages, les vols et le tourisme de la drogue. Pendant les actions de ce type, les polices locales et fédérale sont déployées ensemble sur les axes routiers les plus empruntés par les criminels ciblés, ainsi que dans des points de passage stratégiques comme des gares.

Au total, 957 voitures, 14 trains et 13 bus ont été vérifiés lors de l'action. Dans le détail, 87 personnes ont été contrôlées en infraction au code de la route et 62 procès-verbaux ont été rédigés. "Quarante-et-une personnes ont été contrôlées en possession de drogue, la majorité avec une petite quantité.