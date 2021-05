Impliquer les mouvements de jeunesse et les fédérations étudiantes pour sensibiliser à la vaccination : "Les jeunes sont la solution"

La dernière vague du Baromètre de la motivation réalisé par l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB montre que les francophones sont plus réticents à se faire vacciner. En plus, certaines catégories d’âge seraient plus réfractaires que d’autres : c’est le cas des jeunes situés dans la tranche 18-25 ans. Selon le Prof. Vincent Yzerbyt (UCLouvain), les mouvements de jeunesse et les associations étudiantes ont un véritable rôle à jouer pour inverser la tendance.

"Dans l’ensemble", note le rapport, "les gens sont plus motivés que démotivés pour se faire vacciner". Mais avec des écarts importants : 23% des jeunes âgés entre 18 et 35 ans refuseraient toujours de se faire vacciner et 8% d’entre eux douteraient. Pour les convaincre, selon Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCLouvain, les mouvements de jeunesse et les fédérations étudiantes ont un rôle à jouer là-dedans.

"Aujourd’hui, on commence à vacciner des personnes de plus en plus jeunes. Dans les semaines à venir, on va faire appel de plus en plus à des personnes âgées entre 18 et 25 ans. Je lance alors un appel aux forces associatives qui opèrent avec et pour les jeunes pour qu’elles contribuent à cet effort de vaccination", déclare-t-il.

Car si les jeunes ne sont pas spécialement les plus réticents (le même taux de refus atteint 25% dans des catégories plus âgées), leur refus pourrait avoir un impact sur la couverture vaccinale à l’échelle du pays, selon l’expert. Pour lui, il s’agit de rappeler l’importance de la vaccination en termes de protection de la population, de prévention face aux variants du virus et de retour à une vie plus normale.

"La crise a été extrêmement dure pour les jeunes en matière de santé mentale ainsi que de précarité financière. Or, vacciner plus rapidement signifie qu’on pourra s’attaquer à ces problèmes plus vite et mieux", note encore le professeur. D’autant plus que les autres possibilités qui existent – notamment le testing — sont difficiles à réaliser à grande échelle et très coûteuses.