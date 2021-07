Immunité individuelle et collective : pourquoi les jeunes devraient-ils se faire vacciner ?

La campagne de vaccination avance de plus en plus rapidement en Belgique ! C’est une bonne nouvelle, puisque les plus vulnérables (à cause de leur âge ou co-morbidités) sont vaccinés.

Ils seront beaucoup moins susceptibles d’être infectés et seront protégés presque totalement d’une maladie grave.

L’étape suivante sera d’atteindre l’immunité collective, de créer des murs virtuels d’immunité autour des personnes de notre société dont le système immunitaire est immature (les nouveau-nés) ou déficient (personnes immunodéprimées, ayant subi une greffe d’organe ou sous chimiothérapie, par exemple) et qui donc n’ont pas la possibilité d’être immunisées. Pour atteindre cette immunité collective, 80% (et non plus 70% à cause des variants plus contagieux), de la population devra être vaccinée.

Pour le grand public, l’argument majeur est donc de se faire vacciner pour créer cette immunité collective. C’est un choix pour le "bien commun" de la société. Et en plus, la diminution du nombre d’hôtes "infectés" résultera en une forte baisse de la réplication du virus et donc de l’émergence de variants. Ceci, au bénéfice de tous, dans le monde entier…

Alors que l’approvisionnement en vaccins atteint sa vitesse de croisière, le principal frein à l’atteinte de cet objectif d’immunité collective est la réticence d’une partie de la population à se faire vacciner. Cette attitude est liée à de nombreux facteurs mais très souvent domine chez l’hésitant la crainte que le vaccin "lui fasse plus de mal que de bien". Notons que, malgré la médiatisation dont ils sont l’objet, les risques d’effets indésirables graves dus à la vaccination sont extrêmement faibles et doivent être mis en rapport avec les périls, largement plus probables, que peut faire peser le Covid-19 sur notre santé et que la vaccination permet de (quasiment) éliminer. ►►► A lire aussi : Baromètre de motivation vaccinale : ni la carotte ni le bâton ne fonctionnent pour les hésitants "Egoïstement", une personne jeune et en bonne santé a-t-elle un avantage personnel à se faire vacciner ? En théorie, son système immunitaire sera capable de réagir rapidement et d’éliminer le virus avant que des symptômes graves n’apparaissent… C’est sans doute vrai, mais c’est oublier que la réponse immunitaire est "sabotée" par le virus, qui essaie de lui échapper, et est donc plus faible que celle induite par un vaccin. C’est aussi oublier que près de 20% des convalescents présentent un "long covid", une pathologie liée à la réaction du système immunitaire contre les constituants du soi… Dont la thérapie n’est pas encore établie… Le long covid peut se traduire notamment par une perte importante des capacités respiratoires, une perte du goût et de l’odorat, une fatigue persistante, des palpitations cardiaques, voire des troubles d’ordre psychiatrique. C’est enfin oublier que la protection contre les variants est nettement supérieure chez les personnes dont le système immunitaire a été stimulé deux fois (un vaccin après une infection ou deux vaccins). Il est démontré que les anticorps présents dans le sang de convalescents ou de personnes vaccinées une fois neutralisent faiblement les variants, alors que les anticorps de personnes vaccinées deux fois sont beaucoup plus efficaces. La réponse immunitaire s’améliore après un rappel…

En conclusion, toute personne en bonne santé a tout intérêt à acquérir une immunité pour elle-même et pour les autres, puisque le vaccin fait mieux que le virus.