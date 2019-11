Quel sera le futur gouvernement belge ? Cela reste encore un mystère. Rapprocher le PS et la N-VA s'avère visiblement mission impossible. Pourtant, d'autres pays comme le Danemark expérimente ce rapprochement gauche- droite depuis de longues années. Si le Danemark a sa propre histoire, sa propre réalité, ses imperfections aussi, il n’en reste pas moins que dans ce pays de près de six millions d'habitants, les liens entre la gauche et la droite se sont resserrés à tel point qu'aujourd'hui ces deux clivages s'accordent généralement en matière d'immigration ou encore de politique d'emplois. Après les élections de juin dernier, le gouvernement danois de centre-gauche a décidé de poursuivre la stricte politique d'intégration menée par le précédent gouvernement, alors dirigé par le centre-droit avec l'appui de l'extrême droite. Dans le même temps, les partis de gauche comme de droite soutiennent un modèle social permettant au Danemark d'être considéré comme l'un des états les plus progressistes d'Europe. Comment un tel rapprochement gauche-droite est-il possible? Quelle est la recette de ce pays dont les habitants, dit-on, font partie des plus heureux du monde? Ce modèle peut-il être transposé chez nous? Immersion au cœur de cette monarchie constitutionnelle dotée, comme en Belgique, d'un système parlementaire.



Immersion au Danemark, un pays qui allie politique d'immigration de droite et mesures sociales de gauche - © Tous droits réservés C'est très important de parler leur langue Nous entamons notre visite de Copenhague à l’asbl "Trampoline House". Cette association a pour objectif de contribuer à l’intégration des personnes immigrées au sein de la société danoise. C'est là qu’une centaine de nouveaux arrivés dans le pays se retrouvent chaque semaine. Couture, coiffure, ces réfugiés et demandeurs d’asile entraînent leurs compétences, espérant trouver un emploi au Danemark et se faire une place dans la société. Omid est originaire d'Iran. Il est arrivé au Danemark il y a 6 ans. "J'apprends à cuisiner. Je veux devenir chef", nous explique-t-il. "Il y a énormément de volontaires. Ils apportent leurs ressources, leurs compétences et les gens s’instruisent l’un l’autre", ajoute le directeur de Trampoline House, Morten Goll. Pour obtenir la citoyenneté danoise et des aides sociales, le gouvernement demande aux réfugiés de suivre un programme d’intégration, programme dont s’est d’ailleurs inspiré le nouveau gouvernement flamand avec son parcours d'intégration. Pour réussir ce programme, les réfugiés doivent obtenir un emploi stable, passer des tests d’histoire, de culture ou encore de langue danoise. C'est d'ailleurs à l'un de ces cours de langue organisé par l'association que nous retrouvons Lamine. Il est originaire du Mali et est arrivé au Danemark en juin dernier. "C'est très important si tu parles leur langue, cela peut ouvrir beaucoup de portes", nous dit-il. Selon Morten Goll, la plupart de nouveaux arrivés au Danemark ne vise pas d'emblée de passer les tests du programme d'intégration car il faut des années avant de remplir toutes les conditions requises à l'obtention de la citoyenneté: "Les gens avec qui nous travaillons sont des réfugiés qui sont arrivés très récemment dans le pays et ils ne s’inquiètent pas de ça, ils s’inquiètent de sauver leur vie". Le directeur de l'asbl se veut également très critique envers le politique d'immigration menée par le gouvernement: "Je pense que ce n’est pas si facile de vivre comme réfugiés au Danemark aujourd’hui parce qu’il y a tellement de haine envers les nouveaux arrivés et les étrangers; pas vraiment au sein de la population. Mais si vous regardez les politiciens, c’est différent parce qu’ils mènent une politique très hostile envers les étrangers chez nous".

Immersion au Danemark, un pays qui allie politique d'immigration de droite et mesures sociales de gauche - © Tous droits réservés Les "ghettos", un autre exemple de la stricte politique d'immigration danoise Nous continuons notre visite de Copenhague dans un quartier qui ne jouit pas de la plus belle réputation: Mølnerparken. C'est ce que le gouvernement appelle un "ghetto", un quartier social où le taux de chômage et de criminalité sont plus élevés qu'ailleurs dans le pays et où la population y est principalement immigrée. Il en existe vingt-neuf au Danemark dont sept à Copenhague. Nous y retrouvons Khadiaj. Originaire de Somalie, elle est arrivée au Danemark il y a plus de 20 ans et est mère de deux enfants. Dans le quartier, c'est elle qui organise tout une série d'activités comme des cours de zumba. Elle aime vivre à Copenhague mais trouve injuste d'être contrainte à d'autres les règles que ses voisins de l'autre côté de la rue. Car les habitants des "ghettos" sont soumis à d'autres lois, plus strictes, que les personnes vivant ailleurs au Danemark. "Selon la politique du gouvernement sur les ghettos, nous encourons une double peine si nous commettons un délit dans le quartier. Si vous créez des problèmes, vous pouvez perdre vos allocations sociales. Vous pouvez aussi être chassé de votre appartement si vous êtes assez stupide pour commettre un crime". Des règles qu'a mis en place le gouvernement pour, dit-il, assurer la sécurité des Danois. Mais pour Shaaib, le fils de Khadiaj, être soumis à des lois différentes que ses voisins de rue rend impossible l'intégration des étrangers dans le pays et colle une étiquette aux habitants qui, nous explique-t-il, sont pour la plupart des gens honnêtes: "Il y a aussi des personnes qui travaillent dans des banques, qui sont docteurs, qui travaille dans la neuroscience, qui sont ingénieurs, qui font plein de métiers différents. On a beaucoup de ressources venant des gens d’ici. C’est vraiment, vraiment une mauvaise approche que de penser que tout le monde est dans le même bateau. Le problème principal finalement, ce sont les préjugés".



Immersion au Danemark, un pays qui allie politique d'immigration de droite et mesures sociales de gauche - © Tous droits réservés Les gens qui viennent ici doivent pouvoir contribuer à notre système. Il ne peuvent pas en avoir que les bénéfices.

Si les habitants des ghettos disent souffrir de préjugés, pour les socio-démocrates au pouvoir, il est tout à fait normal que le prix du ticket d’entrée au Danemark soit particulièrement cher. Le pays est considéré comme l'un des plus progressistes d'Europe et les politiciens, de gauche comme de droite, comptent bien maintenir ce cap. C'est ce que nous a répété à plusieurs reprises en interview Rasmus Eskelund, porte-parole du parti social-démocrate au pouvoir au Danemark: "On essaie de mixer les idées de gauche et de droite. Parce que ce n’est pas une question de gauche ou droite mais il faut trouver des solutions constructives. Les gens qui arrivent ici doivent pouvoir contribuer à notre système. Il ne peuvent pas en avoir que les bénéfices". Rasmus Eskelund préfère parler de politique d'intégration que d'immigration et souligne que le Danemark a déjà accueilli des milliers d'étrangers. Le Danemark est selon lui ouvert à l'accueil des demandeurs d'asile mais fait en sorte que cet accueil et leur intégration se fassent dans de bonnes conditions: "Pour les pays qui n’ont pas le même système de protection sociale que le nôtre, c’est facile pour eux d’avoir des frontières ouvertes et dire -ok venez mais nous ne pourrons rien faire pour vous quand vous êtes chez nous-. C’est différent au Danemark. Quand vous êtes ici, on vous donne accès à nos avantages et c’est pour ça qu’on est vraiment strict en matière d'intégration".

"On est à l'université et on ne paie rien" Derrière le côté pile de cette politique danoise très à droite en matière d’immigration, il y a le côté face avec des mesures sociales que la gauche entend préserver. Si les Danois paient beaucoup de taxes, ils y voient une réelle rentabilité. Routes impeccables, pistes cyclables souvent de la même taille que les voiries dédiées aux voitures, propreté,... le bon entretien des villes est indéniable. Les soins de santé eux aussi sont payés par ces taxes et deviennent donc gratuits par la suite. Idem pour les frais d'université. Dans l'un des campus estudiantin de Copenhague, nous rencontrons Amanda. Elle est franco-danoise et a choisi le Danemark pour poursuivre ses études universitaires. "Je suis allée au lycée en France. Là-bas, pour aller dans une école du même niveau qu'une autre à Copenhague, il faut payer des sommes énormes par trimestre. Et ici au Danemark, l'université a presque une plus grosse réputation et on ne paie rien".

Immersion au Danemark, un pays qui allie politique d'immigration de droite et mesures sociales de gauche - © Tous droits réservés Avec un taux de chômage de 3,7%, le Danemark est en situation de plein emploi. Dans l'entreprise de fabrication métal "Olsen Metal" dont nous avons poussé la porte, les employés comme Greg Langeveld n'ont quasiment jamais connu le chômage et n'ont aucune crainte pour leur avenir professionnel: "Par exemple, quand quelqu'un perd son job, ce n'est pas un problème, le gouvernement va l'aider à en retrouver un. C'est notamment pour cela que les Danois font partie des plus heureux du monde. Je pense qu'on est dans le top 5". Bertil Schimdt lui est employé depuis février dernier: "J'ai fait un stage pendant mes études. Je suis revenu plusieurs fois travailler comme stagiaire dans cette entreprise et maintenant, j'ai un boulot". Un modèle social fort influencé par la gauche couplé d’une politique d’immigration de droite, voilà qui pourrait inspirer le prochain gouvernement belge. En tout cas la N-VA cite souvent le modèle danois comme exemple. Mais encore faut-il qu’en Belgique comme au Danemark, des partis, malgré leurs différences, décident d'avancer ensemble et arrivent à trouver un terrain d'entente.