Cette immersion à l'Institut Sainte-Marie de Fontaine-l’Évêque part d’un constat: le système scolaire belge est inégalitaire. Ce n’est pas nous qui le déclarons mais bien l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans son rapport publié en octobre 2018 , l’OCDE classe l’enseignement en Belgique parmi les plus inégalitaires d’Europe. L’écart continue même de se creuser entre les performances des élèves socialement favorisés et les résultats des plus défavorisés.

Immersion à l'Institut Sainte-Marie : Pourquoi le système scolaire est-il aussi inégalitaire? - © Tous droits réservés

Pour comprendre pourquoi notre système scolaire est aussi inégalitaire, nous sommes allés à la rencontre de la direction, des professeurs et des élèves de l’Institut Sainte-Marie de Fontaine-l’Evêque, près de Charleroi. Cette école fait partie des écoles dites à « discrimination positive ». Elle reçoit donc notamment une aide financière pour donner toutes les chances de réussir aux élèves socialement défavorisés. Mais elle manque de stabilité, de professeurs ou d’aides financières supplémentaires pour que les élèves aient les mêmes chances d’évoluer que ceux d’autres écoles plus favorisées.

Pour Françoise Thirion, directrice adjointe au sein de l’établissement, les inégalités scolaires sont directement liées à l’instabilité que créent tous les changements imposés aux écoles ces dernières années: "Même si les réformes ont des objectifs légitimes à long terme, cela perturbe énormément l’organisation d’une école" , analyse-t-elle. "On a besoin de créer une stabilité pendant plusieurs années. C’est difficile à gérer au quotidien parce que c’est continuellement des changements, surtout pour une école comme la nôtre où on a différentes filières".

La direction et les enseignants multiplient les projets pour encourager les élèves à se dépasser. Mais le défi est d’autant plus difficile à relever lorsqu'il manque des professeurs. Suite à la réforme des titres et fonctions, la direction peine à trouver des candidats car elle ne peut souvent pas leur offrir un temps plein: « Parfois on ne peut proposer que 10 heures, 12 heures aux candidats parce qu’on a moins d’élèves que d’autres écoles. Et cela intéresse forcément moins les candidats ».