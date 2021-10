Imitant la série Squid Game, des enfants s'adonnent à des jeux violents dans la cour de récré : une école tire la sonnette d'alarme

C'est la nouvelle série phénomène sur Netflix. Squid Game, thriller sud-coréen, fait un carton dans le monde entier. Une série particulièrement violente, dans laquelle les personnages s'adonnent à des jeux du type "1,2,3 soleil". Sauf que si l'un bouge, il est exécuté.

Le hic : cela donne des idées de jeux malsains à des enfants qui imitent les scènes de la série dans la cour de récréation.

Les écoles communales d'Erquelinnes tirent la sonnette d'alarme, dans un message Facebook adressé aux parents : "Nos élèves s'amusent donc à des jeux style 1-2-3 soleil (...) et le perdant ou la perdante reçoit des coups. Nous sommes très vigilants pour que ce jeu malsain et dangereux soit stoppé ! Nous comptons sur votre soutien et collaboration pour sensibiliser vos enfants aux conséquences que cela peut engendrer".

La direction avertit : "Des sanctions seront prises vis-à-vis des enfants qui continueront ce jeu".