Images de rêve d'un tour du monde sous-marin

Ce sont des images magnifiques d'un tour du monde réalisé sous eau, en apnée. Un court-métrage de 12 minutes où l'on suit le français Guillaume Néry. L'homme n'est pas un inconnu puisqu'il a à son palmarès la plongée en apnée la plus profonde de l'histoire à - 139 m. Depuis quatre ans, le plongeur a arrêté la compétition pour se consacrer à la promotion de l'apnée en réalisant des films. Et celui qu'il vient de terminer, "One breath around the world" est tout simplement magique.

En couple autour du monde

Tout au long de son tour du monde sous l'eau, Guillaume Néry est filmé par sa compagne, Julie Gautier, qui le suit elle aussi en apnée. A deux, ils nous emmènent de la baie de Nice aux grottes marines du Mexique, en passant par une citée engloutie au Japon et l'envers d'un lac gelé en Finlande. Guillaume Néry nage, marche au fond de l'eau, se transforme en sorte de Spiderman sous-marin, se jetant d'un rocher à un autre. Mais le moment le plus fantastique est, sans aucun doute, lorsqu'il rencontre des requins ou des cachalots au large de l'île Maurice. Sans compter ces images magiques de baleines dormant à la verticale dans une eau transparente.