"Ils veulent se faire offrir quelque chose": de nombreux restaurants confrontés au chantage à l'e-réputation

Des commentaires négatifs sur internet peuvent nuire à l’image d’un restaurant. Certains clients l'ont bien compris et abuseraient de leur position en menaçant de poster des mauvais commentaires si le restaurateur ne fait pas un geste en leur faveur. Cette pratique a un nom: le chantage à l'e-réputation. Nombre de restaurants y sont confronté, surtout dans les lieux touristiques où la concurrence est la plus forte. A cause d’un plat mal chauffé ou une carafe d’eau payante, certains clients menacent.

"Ca arrive que, quand ils ont terminé de manger, ils disent: c'était bon mais ce n'était pas chaud. Ca peut arriver mais il faut le dire directement et on change. Parce qu'à la fin c'est facile, une fois qu'on a tout mangé de faire du chantage. Ils veulent se faire offrir quelque chose, une diminution sur l'addition par exemple. C'est en général ce qui est le plus demandé", témoigne le patron d'un établissement situé autour de la Grand Place.

"Certains Français arrivent à table et qui demandent une carafe d'eau en fin de repas. Ils ne sont pas contents si on refuse en nous disant qu'en France c'est comme ci, c'est comme ça. Ils ont très bien mangé mais ils vont mettre une très mauvaise note parce qu'ils n'ont pas eu une carafe d'eau," témoigne un autre patron.

Ne jamais plier

Philippe Trine, vice-président de la fédération Horeca, appelle d’ailleurs ses collègues à ne jamais plier: "On ne cède pas au chantage. On dit: 'si il y a un problème on vous remplace le plat, si il n'y a pas de problème on vous ne remplace pas le plat".

La fédération Horeca insiste : si vous êtes insatisfait de votre plat, parlez-en directement au serveur. Il pourra ainsi l'échanger.