Ils sont partout : les germes envahissent les écrans tactiles !

Retirer de l’argent à un distributeur, commander un hamburger dans un fast food, acheter un billet de métro… autant d’opérations quotidiennes que nous effectuons via un écran tactile. Des écrans dont la propreté a été testée par deux études, une britannique et une française. A chaque fois, les conclusions ont été les mêmes : ces écrans regorgent de "bactéries intestinales et fécales".

Question de fréquentation…

La première étude menée l’année dernière à Londres et Birmingham s’est concentrée sur les écrans tactiles de huit restaurants McDonalds. Résultats sans appel : en dépit des opérations de nettoyage, de nombreuses bactéries ont été retrouvées sur ces écrans et même de la matière fécale. En France, l’analyse s’est étendue à d’autres lieux très fréquentés de la capitale. A Paris, balance de fruits et légumes d’un grand magasin, distributeur de snack, guichets de la SNCF, etc., ont été analysés et il apparait que le degré de fréquentation est déterminant dans l’apparition de ces germes. La fréquentation mais aussi la qualité de l’entretien. Nettoyer un écran tactile, un fois par jour, dans un fast food ou une station de métro se révèle tout à fait insuffisant pour éviter la prolifération de ces germes. Comme pour une poignée de porte ou une barre de métro, les toucher puis mettre la main à la bouche, n’est pas vraiment recommandé.

Problème pour la santé ?

Véronique Fontaine est microbiologiste à la faculté de pharmacie de l’ULB. Pour elle, il ne faut pas dramatiser la situation. "Ce n’est pas un danger en soi, ça n’a pas d’impact sur notre santé" explique-t-elle. "Nous abritons nous-mêmes des millions de micro-organismes et de bactéries. […] Par contre, l’environnement des personnes vulnérables doit être protégé". Il est donc important de se laver les mains et d’utiliser un gel hydroalcoolique lorsque l’on rend visite à une personne âgée ou malade.