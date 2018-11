Ils s'appellent Emilien, Khadija et Sébastien et nous racontent leur vie en rue ou en centre d'acceuil

C’est à partir de cette question que nous avons voulu aller à la rencontre de personnes sans logement fixe. Non pas parce que leur histoire "collait" à une actualité précise, mais parce que leur quotidien reflète celui de milliers de personnes tout au long de l’année. Combien sont-ils exactement ? Impossible de le dire. L’asbl la Strada par exemple, a comptabilisé au moins 4000 personnes sans logement fixe en mars 2017. Mais ce n’est qu’une estimation d’une précarité en augmentation.

Emilien, Khadija et Sébastien

Emilien dort tantôt dans une tente à Charleroi, tantôt chez des amis. A 27 ans, il possède un diplôme d’éducateur, mais n’a jamais travaillé. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé: "Du travail, j’en cherche depuis que je suis sorti de l'école. Le problème, c'est l'expérience. On me dit beaucoup : 'Monsieur vous n'avez pas d'expérience.' Mais comment voulez-vous que j'aie de l'expérience sans en avoir."