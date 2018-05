Ils ont vécu mai 68 en Belgique : "On n'a pas réalisé ce qu'on voulait réaliser"

"Je n’étais pas spécialement un leader, j’étais un parmi d’autres", annonce modestement Jean-Jacques Jespers en tout début d’entretien. Aujourd’hui journaliste et professeur à l’ULB, il était étudiant en dernière année de doctorat en droit en 1968. A l’époque, il était actif au sein de mouvements de solidarité, notamment avec les militants contre la dictature des colonels en Grèce ou contre les combattants américains au Viet-Nam. "C’est comme ça que j’ai été entraîné dans la vague de mai 68", se souvient-il.

Comme de nombreux étudiants en 1968, Jean-Jacques s’est engagé contre la guerre du Viêt-Nam qui opposait à l’époque le Nord Viêt-Nam (soutenu par les soviétiques) et le Sud Viêt-Nam (soutenu par les Etats-Unis). "Il y avait vraiment un soulèvement de la jeunesse contre cette guerre coloniale dont on ne comprenait vraiment pas la raison, se souvient Jean-Jacques. On était très anticolonialistes, très attachés à l’idée du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce mouvement très solidaire envers le Viêt-Nam transcendait les frontières, et les jeunes surtout".

L’assemblée libre : "Un moment extraordinaire"

C’est donc dans un contexte de protestation contre la guerre du Viêt-Nam, mais aussi contre l’autoritarisme de la société, contre la société de consommation et pour la liberté sexuelle que Jean-Jacques s’engage avec d’autres étudiants. C’est aussi à ce moment-là que se met en place la fameuse assemblée libre : des étudiants décident d’occuper de l’auditoire Paul-Emile Janson et de ne plus en sortir.

Différentes opinions s’échangeaient dans cette assemblée, comme le raconte Jean-Jacques : "C’était un moment extraordinaire, un moment de créativité, de délire mais aussi de grande intelligence, de grandes confrontations d’idées. Il y avait bien sûr les leaders intellectuels mais chacun avait droit à la parole et si quelqu’un prenait la parole trop longtemps, on lui disait d’arrêter. Dans ce flot, il y avait évidemment beaucoup de choses qui ne menaient nulle part, mais il y avait aussi pas mal de remises en question et d’incitations à la réflexion".

Mais la réalité rattrapant rapidement les idéaux, les revendications se sont limitées à des aspects qui concernent la vie à l’université. " On s’est finalement retrouvés face de réalités très propres à l’université et on a focalisé notre action sur le changement à l’université ", raconte Jean-Jacques.