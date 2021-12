Ils ont suivi les règles mais les derniers Codeco ont créé une rupture de confiance : témoignages de citoyens en colère

De là à se ranger dans les rangs de partis plus extrêmes ? "Ah ça non. Jamais." Mais aller manifester son mécontentement à la prochaine manifestation de contestation des mesures, "ça c’est sûr. Maintenant que mon dimanche est libéré !"

Fermeture après fermeture, le son du silence est de plus en plus lourd. La confiance de la jeune femme s’érode jusqu’à ce jour où la rupture est totale . "On a l’impression d’être instrumentalisés. Il n’y en a que pour le fric", dit-elle crûment. À peine le Codeco terminé qu’elle fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. "J’ai aussi reçu des messages qui étaient assez agressifs envers le politique de la part d’autres travailleurs du secteur culturel." Les insultes ont remplacé les notes.

Candice en fait partie. À 34 ans, Elle travaille pour une des grandes salles de concert de musique classique de la capitale, "là où on a tout mis en place pour que l’air soit le plus purifié possible. Et il l’est. On a fait les tests." Jusqu’ici, elle suivait les protocoles sanitaires comme un orchestre suit la baguette de son maestro. Elle faisait passer des tests à tous les chanteurs, plusieurs fois par semaine. Parce que son métier compte pour elle. Parce qu’elle considère que la musique est essentielle.

Si Clémentine ne veut pas en arriver là pour ne pas mettre son fils en difficulté, la maman ne se voit plus comme un élève modèle. Tel le cancre de Jacques Prévert, elle dit non avec la tête et s’est munie non pas de craies de toutes les couleurs mais bien de son clavier pour signer la pétition lancée par "Notre bon droit" qui s’attaque au gouvernement sur la mesure du port du masque , en espérant revoir bientôt le visage du bonheur.

Mais là non plus, pas question de se tourner vers un vote sanction aux prochaines élections. "Ça, jamais. Je suis en défaveur des extrêmes. Par contre, ce qui est en train de changer, c’est qu’on ose se dire entre amis, 'c’est trop !' Une amie envisageait même de ne pas mettre ses enfants à l’école, ce qui est quand même un geste assez radical."

Respecter les règles, lui semblait juste, équitable. Mais depuis le Codeco du 3 décembre 2021 , l’équation lui paraît trop déséquilibrée. Les règles n’ont plus rien de mathématiques à ses yeux. "Les ministres nous avaient promis qu’ils ne toucheraient pas aux enfants. Aujourd’hui, je ne crois plus aucune promesse. Je n’ai plus confiance car ceux pour qui j’ai voté ne sont pas ceux qui décident." Et pourtant, il s’agit d’une couleur qui fait partie des coalitions au pouvoir.

Le jour de sa vaccination, elle poste une photo de son certificat tel un bon bulletin. "C’était mon rôle de citoyenne par rapport à tous les impacts que le covid avait pu avoir sur la vie des gens. Que ce soit sur leur santé ou économiquement. Ça me paraissait évident que mon rôle était, un, de respecter les règles. Deux, de me faire vacciner."

Car jusqu’ici, si on avait dû mettre une note à Clémentine pour son respect des mesures, elle devait s’approcher du 10/10. "Pendant la première période de la crise, j’avais peur. J’entendais passer les ambulances devant chez nous. Ça défilait. J’ai suivi les règles. Noël l’an dernier, je ne l’ai pas fêté avec mes parents et on est resté sur la terrasse chez mes beaux-parents."

Pour Clémentine, 40 ans et mère de deux enfants de 7 et 5 ans, c’est le port du masque pour les petits qui a été la mesure qui a fait tout basculer. "Le jour où j’ai vu mon petit garçon avec son masque sur le visage pour aller à l’école, je me suis dit qu’on lui volait son insouciance d’enfant. Là, on va trop loin, beaucoup trop loin. Je ne suis plus d’accord de suivre les règles."

Et puis, il y a ceux qui ont dépassé le stade de la colère et qui sont complètement détachés. Manu, roadie reconvertie dans la livraison à cause de la fermeture de son secteur, en fait partie. "La rupture, elle a déjà eu lieu il y a longtemps." Nous l’avions interviewée il y a un an. Ça faisait alors 306 jours qu’elle n’avait plus exercé son vrai métier. Dix mois qu’elle n’avait pas chargé un camion pour un événement.

Malgré tout, elle s’est accrochée. "On a fait énormément d’efforts dans le secteur de l’événementiel. On a suivi les directives mises en place même si parfois ça nous semblait un peu aberrant. On voulait travailler coûte que coûte. Le vaccin apparaissait comme LA solution pour reprendre nos activités. Je me suis fait vacciner, comme un bon petit soldat. Et finalement, on voit que ça ne change rien. On ferme et de nouveau, on n’a pas de perspectives."

Ce sera un vote blanc

Pas étonnée, Manu est déçue, "désillusionnée". "Je ne crois pas à la politique. Aux prochaines élections, si je dois aller voter, ce sera un vote blanc. Je n’ai même plus d’avis. Pas un parti ne vaut mieux que l’autre et cette crise a accentué ce sentiment."

Une révolution est en train de s’organiser

Détachée, Manu ne compte pas montrer son mécontentement de quelque manière que ce soit. "Ça me demande trop d’énergie. Je garde le peu qu’il me reste pour rebondir. Mais je vois des collègues qui sont en rage sur les réseaux sociaux. Qui s’étaient tus jusqu’ici parce que c’était difficile d’en parler et qui l’ouvrent. Dans les messages que j’ai reçus aujourd’hui, j’ai l’impression qu’une révolution est en train de s’organiser."

Si elle dit comprendre les manifestations pacifiques, Manu n’est pas tout à fait sur la même longueur d’onde. Ses batteries sont trop à plat. Même si elle a eu droit à une bouffée d’oxygène en reprenant son boulot entre septembre et novembre 2021, elle se retrouve de nouveau à beau souffle. "Et je sens que la flamme en moi est en train de s’éteindre. Je ne sais pas si elle pourra se rallumer un jour."