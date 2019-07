Ils confondent déchets et objets: le syndrome de Diogène, le cauchemar des propriétaires

Le syndrome de Diogène : une pathologie méconnue - JT 19h30 - 21/02/2018 Une maman et ses filles de 11 et 13 ans, ont été expulsées en plein hiver d'un logement social à Liège. Il y a deux raisons à cela : elle ne payait pas son loyer, mais la locataire souffre d'une maladie, le syndrôme de Diogène. Ce qui la pousse à accumuler des papiers et des poubelles jusqu'à l'insalubrité.