Illégalité des mesures "Covid": le Premier ministre répond aux députés, les mesures actuelles restent d'application

Une loi "Pandémie" est en préparation. L'avant-projet de loi a été déposé par la ministre de l'Intérieur au parlement et il ne fait pas l'unanimité. Que compte faire le gouvernement pour respecter la décision du tribunal? Le Premier ministre a été interpellé sur le sujet ce jeudi après-midi à la Chambre, lors de la session de questions orales.

Mercredi, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une décision en référé dans laquelle il juge illégales les mesures prises par le gouvernement, qui restreignent les libertés des citoyens dans le but de lutter contre le Covid. Le gouvernement a 30 jours pour les annuler ou trouver la parade.

Si l'on suit la logique du tribunal de première instance, plus question pour le gouvernement de continuer à prendre des mesures restreignant les libertés à coup d'arrêtés ministériels. Mercredi, à la Chambre, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) a confirmé qu'elle irait en appel. Son avant-projet de loi "Pandémie" est à l'examen au Parlement.

Ce projet prévoit de doter la Belgique d'un cadre légal qui permettra au gouvernement, celui-ci et les suivants, de prendre les mesures nécessaires lorsqu'il s'agira de lutter contre pandémie. L'objectif est de ne plus devoir slalomer entre les lois existantes et les arrêtés ministériels pour trouver une base légale aux mesures à prendre, comme cela a été le cas depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Le gouvernement s'est engagé à donner au Parlement le temps d'examiner le projet de loi "Pandémie" et de donner son avis, dans un soucis de respect des équilibres démocratiques entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le moins qu'on puisse dire est que, jusqu'à présent, le texte ne fait pas l'unanimité. Jugé incomplet, flou, mal balisé, les critiques affluent de l'opposition, mais aussi des rangs de la majorité.