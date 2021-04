"Il y a trois patiens Covid par lit dans les hôpitaux publics de New Delhi"

Après le Brésil, l'Inde est le pays qui enregistre le plus de nouveaux décès quotidiens liés au coronavirus. Et encore, tous sont loin d'être recensés. Pointés du doigt: la gestion de la crise sanitaire par les autorités mais aussi des variants plus contagieux, dont on s'inquiète d'une potentielle résistance aux vaccins. Pour nous éclairer sur le plateau de CQFD: le virologue Benoît Muylkens de l'Université de Namur, Anne Vigna, correspondante au Brésil et Gilles Verniers, professeur de sciences politiques à l'université Ashoka près de New Delhi.

A New Delhi, trois patients par lit

"Nous sommes dans une situation de panique qu'on n'avait même pas vue lors de la première vague", explique Gilles Verniers depuis la capitale indienne, ville la plus contaminée qui vient de se reconfiner pour une semaine. "Devant les hôpitaux, on voit des files et des files d'ambulances [...] On voit des gens couchés sur le sol sur les trottoirs avec des bombonnes d'oxygène, qui attendent leur tour pour être admis. Dans les hôpitaux publics, il y a littéralement trois personnes par lit d'hôpital et la plupart sont en pénurie d'oxygène", ajoute le professeur qui déplore un manque de réponse des autorités rivées sur les futures élections régionales.

Benoît Muylkens pointe aussi le variant indien "double mutant", un variant qui "échappe à l'immunité préétablie partiellement et qui concerne aujourd'hui 60% des contaminations, contre 7% à la fin du mois de mars". Pour le virologue, des facteurs socio-culturels expliquent également la détérioration de la situation. L'Inde a enregistré ce lundi un nouveau record de contaminations, avec près de 274 000 cas recensés en une journée.