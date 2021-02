Il y a seulement 50 ans, les Suissesses obtenaient le droit de vote : un droit d’application récente pour une histoire vieille de plus d’un siècle

La Suisse fête aujourd’hui les 50 ans du droit de vote accordé aux femmes. Un droit très récent pour l’une des plus vieilles démocraties au monde. C’est après 78 ans de revendications que les Suissesses ont enfin obtenu ce privilège. Et ce pays n’est pas le seul à avoir pris son temps.

Le droit de vote des femmes nous semble aujourd’hui évident. Pourtant, il n’est arrivé que tardivement dans certains États, voire très tardivement. Il aura tout de même fallu un peu plus d’un siècle (de 1893 à 2011) pour que ce droit soit d’application dans tous les pays qui pratiquent le vote. C’est donc un droit très jeune dans son application mais au passé très lourd.

Il est le fruit d’années de luttes, parfois même d’un demi-siècle. Des combats passionnés, voire violents dans certains cas. On pense notamment aux Suffragettes britanniques et à leurs méthodes radicales. Elles n’ont pas hésité à briser des vitres, poser des bombes et donner leur vie en échange du droit de votre. Il leur a fallu 78 ans avant qu’il ne leur soit octroyé. C’était en 1928.

Et la Belgique ?

Moins violent mais tout aussi important, le droit des femmes en Belgique n’a été acquis que le 27 mars 1948. Loin derrière la Nouvelle-Zélande, premier pays au monde à avoir accordé ce droit. C’était en 1893. Et encore, 85 ans de différence, ce n’est pas le plus gros écart. Par exemple, le dernier pays européen à avoir octroyé ce droit est la Moldavie en 1993. Le Portugal a lui attendu 1972 pour accorder le vote à toutes les femmes. Depuis 1931, seules les diplômées de l’enseignement supérieur avaient ce privilège.

►►► À lire aussi : Quels défis pour le plan "droits des femmes" ?

Notons que le droit de vote des femmes ne signifie pas pour autant une égalité parfaite entre les sexes. Notre pays n’échappe d’ailleurs pas à ce constat. Par exemple, on y observe encore un écart salarial entre les hommes et les femmes.

Le dernier pays