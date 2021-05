Il y a moins de 500 patients Covid en soins intensifs ce jeudi : une étape importante pour déconfiner

Réouverture de l’Horeca à l’intérieur, organisation d’événement de 200 personnes (à l’intérieur) et 400 personnes (à l’extérieur), fêtes et réceptions à l’intérieur, mariages… Autant de mesures d’assouplissements qui figurent au programme de la première étape du "plan d’été" annoncée pour le 9 juin.

We zakken onder de 500 personen met COVID-19 op intensieve zorgen. Belangrijke alarmdrempel, nu tendens doorzetten om alle reguliere patiëntenzorg (blauwe massa in grafiek) te kunnen hernemen, maar ook onze gezondheidswerkers wat ademruimte te geven. #bedankt #wedoenvoort pic.twitter.com/tmL0ZpvzdU

La porte est entrouverte donc, pour la 2e étape du "plan été", prévue pour l’instant pour le 1er juillet. Pour cette étape-là, il faudra aussi que 60% de la population ait reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Selon les derniers chiffres , 48,7% des Belges de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose.

Objectif 80% de personnes vulnérables vaccinées : où en est-on ?

Pour vérifier la question de la vaccination, direction le tableau de bord de la Task-Force vaccination. On y trouve le graphique que nous vous reproduisons ci-dessous. En date du 26 mai, 74,9% des patients identifiés comme porteurs d’une comorbidité avaient reçu une première dose de vaccin (contre 45% le 12 mai dernier).

Au total, quelque 1,49 million de patients sont à ce jour répertoriés dans cette catégorie via l’agence intermutualiste, les médecins généralistes et les spécialistes pour les affections rares. Le nombre de personnes qui entrent dans cette catégorie est donc susceptible d’augmenter au fur et à mesure des signalements par les services de santé concernés.