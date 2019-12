Il y a eu (un peu) moins d'embouteillages en Belgique, en 2019.

Selon un baromètre de Be-Mobile, analysé par nos confrères du Soir, les embouteillages ont diminué en 2019. Une première depuis 2015, selon les conclusions de cette étude. Be-mobile estime qu’il y a eu 2747 heures de bouchon tout au long de la journée en 2019 contre 2964 heures en 2018. Au contraire, l’encombrement du réseau reste toujours aussi important qu’en 2017 avec 2699 heures et les années précédentes, pour lesquelles on comptait 2418 heures en 2015 notamment.

Ce baromètre de Be-mobile nous apprend également quels sont les 10 jours les plus encombrés en 2019. En tête du classement, la matinée du 1er octobre avec 477 kilomètres de files, en raison d’une journée assez pluvieuse. D’autres journées du mois d’octobre, marquées par des précipitations particulièrement intenses, se retrouvent dans le top 5 des moments les plus embouteillés de 2019. Les 7 et 12 juin ont aussi été compliqués pour les automobilistes, à cause d’un week-end prolongé et des pluies au moment des heures de pointe. Ça, c’est pour les embouteillages exceptionnels, autrement dit ceux liés à des événements ponctuels, ou à des conditions météorologiques particulières (fortes pluies, neige…).

Du côté des embouteillages structurels, c’est-à-dire ceux qui se répètent quotidiennement pendant les heures de pointe du matin et du soir, c’est là que la baisse est remarquée : avec 2963 heures de bouchons, l’année 2018 avait été un record. Mais, cette année 2019 se distingue par une diminution de 216 heures d’embouteillages structurels.

Interrogé par nos confrères du Soir, le chef du trafic chez Be-mobile, Steven Logghe, n’est pas encore en mesure d’expliquer cette diminution. "Les embouteillages continuent d’avoir un impact social majeur. La légère diminution en 2019 peut être un signe d’espoir du changement de comportement en matière de mobilité, mais elle peut aussi être une ride sur une croissance qui dure depuis plus de 10 ans", pondère-t-il. Reste à espérer, pour les victimes de ces embouteillages, que cette diminution se reproduise dans les années à venir.