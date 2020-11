Il y a 9000 ans, les femmes chassaient aussi le gros gibier en Amérique

Les auteurs de la nouvelle étude sont issus d’universités américaines de Californie et de l’Arizona. Ils affirment que ces lances découvertes dans la tombe de cette femme étaient utilisées pour la chasse au gros gibier et que les objets donnés aux personnes dans une tombe étaient généralement utilisés par ces personnes au cours de leur vie.

Autour du squelette se trouvaient des os de gros gibier – une indication de la grande importance de la chasse dans la société – et une collection d’outils en pierre et d’armes soigneusement placée à côté de ses jambes. Parmi les armes figuraient des bouts de lance en métal qui étaient probablement utilisés sur des lances légères lancées à l’aide d’un style de catapulte, appelé atlatls.

Pendant des siècles, les historiens et les scientifiques se sont largement accordés sur le fait que parmi les premiers chasseurs-cueilleurs, les hommes chassaient et les femmes cueillaient. Une tombe vieille de 9000 ans d’une chasseuse dans les Andes au Pérou nous raconte une tout autre histoire. Cette femme a été enterrée avec des armes destinées à la chasse au gros gibier ainsi qu’avec des os de ce gibier, laissant de plus en plus penser que la chasse était loin d’être un domaine réservé aux hommes.

Objets en pierre provenant de la tombe du WMP6 : des pointes de lance (1 à 7), des tessons non traités (8 à 10), des tessons traités (11 à 13), éventuellement un couteau (14), des petits grattoirs (15 et 16), des grattoirs / couteaux (17 à 19), des pierre © Randall Haas/UC Davis

Celui qui chasse, c’est l’homme

Cité par nos confrères de la VRT, Randy Haas, professeur d’anthropologie à l’université de Calfornie, à Davis, et auteur principal de la nouvelle étude a déclaré : "Une découverte archéologique et une analyse des premières pratiques d’inhumation invalident l’hypothèse de longue date selon laquelle l’homme est le chasseur".

L’étude, publiée au début du mois de novembre, s’est penchée principalement sur des communautés modernes et contemporaines de chasseurs-cueilleurs afin d’apprendre comment la collecte de nourriture dans ces sociétés a pu être organisée dans un passé lointain.

Les atlatls, ces armes qui mettent avant l’agilité plutôt que la force

L’image stéréotypée de ces chasseurs-cueilleurs modernes est que les hommes chassaient et les femmes étaient plus enclines à rester près du camp avec de jeunes enfants, ou à pêcher et à collecter de la nourriture (végétale). Il existe cependant des exceptions, comme les chasseurs-cueilleurs Agta aux Philippines, où les femmes sont les principales chasseuses.

Dans ce contexte, l’utilisation des atlatls, des lanceurs de lances, est également un élément clé. Certains chasseurs-cueilleurs les utilisent encore aujourd’hui et il existe aussi des compétitions de lancer auxquelles les femmes et les enfants prennent part.

Cette arme réduit l’importance de la taille et de la force du lanceur, de sorte que l’accent est davantage mis sur l’agilité. La chasse au gros gibier devient ainsi plus accessible pour les femmes, et les chances pour qu’elles soient autant ou plus performantes que les hommes sont donc plus importantes.