Il y a 80 ans, l'exploit épique de deux aviateurs belges afin de rejoindre l'Angleterre après la capitulation de la Belgique

Il y a 80 ans, dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941, deux anciens pilotes belges de l'Aéronautique militaire belge d'avant la Seconde Guerre mondiale, Léon Divoy et Mike Donnet, réalisaient un exploit resté célèbre en dérobant un avion à Overijse pour rejoindre la Grande-Bretagne et poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie après la capitulation.

Ces deux aviateurs, compagnons de promotion, avaient participé comme pilotes à la campagne de mai 1940, qui s'était soldée par la défaite de l'armée belge après dix-huit jours de combat contre la Wehrmacht.

Souhaitant poursuivre la lutte, Michel Donnet et Léon Divoy avaient découvert un avion - un biplan de construction belge, un Stampe et Vertongen SV-4b saboté - remisé dans un hangar du château de Terblock, près de Hoeilaart, occupé par les Allemands. En trois mois de réparations nocturnes, ils avaient remis en état cet appareil, appartenant à un autre pilote militaire, le major et baron Thierry d'Huart, au nez et à la barbe de l'occupant.

Ils s'étaient ensuite envolés dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941 à bord de ce SV-4 immatriculé OO-ATD pour rallier l'Angleterre en plus de deux heures de vol mouvementé. Ils s'étaient posés - sans être interceptés par la chasse britannique - dans un champ à Thorpe-le-Socken à 22 kilomètres d'Ipswich, dans le comté d'Essex.