Il y a 50 ans, le tout premier vol (d'essai) du Concorde: retour sur l'histoire d'un géant des airs

Pour rejoindre New York, le Concorde explose tous les records en proposant un temps de vol de 3h26 minutes dont 2h54 minutes en supersonique. A Mach 2, alors que la température extérieure est d’environ -57 °C, la " peau " de l’avion atteint une température de 127 °C, ce qui provoque un allongement de l’avion d’environ 23 cm ! Cela dit, rejoindre New York n’a pas été simple : il a même fallu une action en justice pour que les autorités américaines lèvent l’interdiction de survol de territoire qu’ils avaient dans un premier temps émise à l’égard de cet avion qu’ils considéraient extrêmement bruyant et polluant.

Si le 50e anniversaire du Concorde est célébré ce 2 mars prochain, il a en réalité fallu se montrer très patient avant d’assister au premier vol commercial. Pendant cinq ans, l’avion supersonique doit d’abord subir toute une série de tests, au sol et en vol, pendant plus de 800 heures. Après avoir obtenu, en octobre 1975, son certificat de navigabilité, le concorde effectue enfin son premier vol commercial le 21 janvier 1976, entre Paris et Rio de Janeiro.

Le Concorde, dont le nom définitif ne sera décidé qu’en 1967 (les Britanniques parlaient du " Concord ", sans " e final ") sera l’aboutissement des programmes français et britanniques fusionnés au sein de ce que l’on appelle la coopération aéronautique franco-britannique. Le 29 novembre 1962, au nom du gouvernement de la République française d’une part et du gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’autre, un accord intergouvernemental pour la construction d’un avion de transport civil supersonique est signé à Londres.

En réalité, le projet remonte à plusieurs années avant ce premier vol d’essai, à la fin des années 50. Et cela se joue de part et d’autre de la Manche. Côté français existe le projet « Super caravelle », un avion supersonique tricolore censé naître du mariage de la Caravelle, fleuron de l’aéronautique française de l’époque, et de l’avion de chasse Mirage IV construit par Dassault.

Mais ce n’est évidemment qu’un début, ou plutôt la confirmation que ce tout premier avion supersonique peut voler. Il faudra six mois de plus pour que soit franchie la vitesse du son (Mach 1) et douze mois supplémentaires encore pour atteindre Mach 2, mais c’est, quoi qu’il en soit, cette date du 2 mars 1969 qui est retenue comme celle de l’envol de cette incroyable aventure du transport aéronautique supersonique civil.

Mais, en dix ans, le carnet va se dégonfler à une vitesse presque similaire à celle du grand oiseau blanc. L’explication se trouve dans les chocs pétroliers des années 70 qui entraînent une spectaculaire hausse du prix du kérosène, or le Concorde est particulièrement gourmand. Au final, il ne restera dans le carnet de commandes que British Airways et Air France et seuls 16 exemplaires seront construits.

Succès de foule, notamment en Belgique, mais pas à bord !

Septembre 1977, l’aéroport d’Ostende accueille avec bonheur le Concorde parti 22 minutes plus tôt de Paris. Les spectateurs sont venus nombreux pour admirer cet avion pas comme les autres, et ils le seront davantage encore à Gosselies, qui ne deviendra que bien plus tard l’aéroport de Bruxelles-Sud/Charleroi. Ce 31 mars 1983, ce sont plus de 3000 personnes qui ont fait le déplacement pour voir se poser le Concorde. Une fanfare a même été prévue. Tout était donc en place pour que l’événement devienne une fête à la fois magnifique et inoubliable, mais un vilain brouillard a imposé plus de trois heures de retard !

Une fois l’avion immobilisé sur le tarmac, une visite à bord est possible, à condition de payer 300 francs belges (7,5€ d’aujourd’hui), ce qui est tout de même nettement moins que les 9000 francs (225 €) déboursés par ceux qui souhaitaient prendre place à bord pour effectuer le vol Paris CDG – Charleroi. Précision utile, ce prix comprenait le trajet aller en car jusqu’à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle…

Pour traverser l’Atlantique, le billet est nettement plus cher : entre 2500 et 3000 euros pour le vol Paris-New York. Et bien plus encore pour rejoindre le Brésil. Très vite, les vols vers Rio et Caracas se font avec la moitié des sièges vides. De quoi pousser Air France et British Airways à ne conserver qu’une seule destination : les Etats Unis. Et la stratégie va se révéler payante puisqu’en 1986, la ligne Paris – New York est rentable. Dans les sièges de l’avion se retrouvent des hommes d’affaires pressés et des « people » fortunés : si ce n’est pas un « must », voler en Concorde est tout de même un privilège qui ne manque pas d’impressionner « monsieur tout le monde ».