Il y a tout juste cinquante ans, le 25 mars 1969, John Lennon et son épouse Yoko Ono entament leur premier "bed-in for peace" à Amsterdam. Alors que des manifestations contre le racisme ou en faveur d'un politique favorable aux changements climatiques, le chanteur revendique alors la paix dans le monde. Un message toujours d'actualité un demi-siècle plus tard.

Il y a 50 ans, John Lennon et Yoko Ono s'engagent pour la paix dans un "bed-in" à Amsterdam (vidéo) - © - AFP

"Nous avons envoyé une carte : 'Venez à la lune de miel de John et Yoko : un bed-in à l'hotel d'Amsterdam.' Vous auriez dû voir la tête des reporters et caméramans qui sont arrivés frénétiquement par la porte. [...] Nous étions comme deux anges dans le lit, avec des fleurs tout autour de nous et la paix et l'amour sur nos têtes. Nous étions entièrement habillés, le lit était juste un accessoire", décrira ensuite l'ancien leader des Beatles.

L'image du couple Lennon-Ono a aujourd'hui fait le tour du monde. Vêtus d'un pyjama, les mariés sont assis devant la fenêtre qui donne une vue imprenable sur la capitale des Pays-Bas tandis qu'une couverture leur couvre les jambes. Au dessus de leurs têtes, sont affichés deux pancartes, comme des slogan à cette mobilisation inédite : "Bed peace" et "Hair Peace", peuvent y lire les journalistes et photographes présents en nombre.

Après rénovation, la suite porte aujourd'hui le numéro 72 et est présentée comme la chambre où s'est déroulée la lune de miel de Yoko et John. Des couples peuvent s'y marier.