Il y a 5 ans, il était sous les balles de Salah Abdeslam et ses complices: "Je dois vivre avec ce qui s'est passé"

Une image de "robocop" et pourtant : "A un moment donné, tu te rends compte que tu t’engages dans la trajectoire d’un stress post-traumatique", raconte James. "Tu es hypersensible. Tu ne supportes plus le stress. Tu recherches la tranquillité. Tu as des flash-back de ce qui s’est passé".

Mais James (prénom d’emprunt) accepte de dévoiler, sans filtre, une personnalité façonnée de succès lors d’interventions policières délicates et de cicatrices mentales apparues à la suite des opérations antiterroristes de 2015 et 2016 ; la trajectoire d’un homme derrière le policier des unités spéciales, cagoulé, casqué, habillé de pare-balles et réputé inébranlable.

Silhouette athlétique, allure poivre et sel d’une quarantaine bien portée, le policier avec lequel nous avons rendez-vous au centre d’entraînement des unités spéciales de la police fédérale* doit rester anonyme, pour des raisons de sécurité. Il ne divulgue pas sa véritable identité, n’expose pas son visage à la caméra et ne révèle pas la teneur exacte de ses missions actuelles.

L’équipe des unités spéciales se replie dans la cage d’escalier qui mène au premier étage. Plus le temps s’écoule, plus le bruit de la fusillade est assourdissant, se souvient James. "Nous n’avions pas de bouchons d’oreille. Avec les collègues qui se trouvaient derrière moi, on s’est dit qu’il fallait arrêter de tirer parce qu’on ne tenait plus le coup, cela faisait trop mal aux oreilles. On était un peu coincé dans la cage d’escalier. A cet instant, la phase instinctive diminue. On commence à réaliser ce qui se passe. Tu te dis… Holà… Ici… On a un collègue blessé, un terroriste à l’intérieur qui nous tire dessus et une position pas du tout favorable."

"Je pensais entrer dans un appartement vide puisque des terroristes se sont enfuis par l’arrière. Jusqu’à ce que le chef d’équipe nous fasse signe pour indiquer qu’il y a sans doute encore quelqu’un dans la chambre. C’est à ce moment-là qu’on 'tombe sous le feu' et que le chef d’équipe est blessé. On riposte. On évacue. Dans l’urgence, tout est machinal : "Grâce aux entraînements, on ne doit même pas réfléchir. On réagit à l’instinct."

Trois hommes étaient en réalité cachés au premier étage de l’immeuble rue du Dries. On découvrira leur identité plus tard. Il s’agit de Mohamed Belkaid, Sofiane Ayari, et surtout Salah Abdeslam, activement recherché depuis 4 mois. Quand les unités spéciales arrivent, Abdeslam et Ayari ont pris la fuite. Il reste un djihadiste dans la planque, ce que James ignore.

L’objectif est alors de maintenir le terroriste à l’intérieur de l’appartement, "car on ne savait pas s’il y avait des occupants aux autres étages de l’immeuble, qui auraient pu être mis en danger par l’homme armé", explique James. "On attendait. On attendait. On attendait. Puis j’ai entendu qu’il faisait les prières. Là, je me rends compte qu’il s’apprête à une nouvelle confrontation et à mourir. A un moment donné, il s’est dirigé vers la porte et il a ferraillé".

Depuis leur position précaire dans les escaliers, James et ses collègues ripostent une fois de plus. "Tous les sens sont de nouveau stimulés. De nouveau ce bruit assourdissant de la fusillade. Devant, un terroriste nous tire dessus à la kalachnikov. Et derrière moi, les collègues sont en train de ferrailler aussi. A un certain moment, mon arme s’est enrayée et j’ai perdu la maîtrise des événements. D’un point de vue personnel, la situation était en train de dégénérer. Heureusement, les collègues derrière moi ont assuré un feu de couverture pour se replier."

" On ne veut jamais perdre le contrôle d’une situation, surtout dans cette unité "

Après une après-midi de confrontation, Mohamed Belkaid est finalement abattu par un tireur d'élite positionné de l’autre côté du bâtiment. Après l’intervention à Forest, James rentre chez lui épuisé, physiquement et moralement. Un collègue, un ami, a été touché. Cela a un impact immense". Le sentiment d’avoir été vulnérable, d’avoir perdu la maîtrise des événements, pèse aussi lourdement : "On ne veut jamais perdre le contrôle d’une situation, surtout dans cette unité."

Le 15 mars, "les batteries sont complètement vides", résume James. Trois jours plus tard, il est pourtant engagé pour l’arrestation de Salah Abdeslam à Molenbeek. "On devait continuer ; on n’avait pas le choix. Plein de collègues étaient fatigués mais s’arrêter n’était pas une option".