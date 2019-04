Il y a 43 millions d'années, des cétacés quadrupèdes ont gagné l'Amérique du Sud en nageant comme des loutres

Les cétacés sont apparus il y a plus de 50 millions d’années dans le Sud de l’Asie, comme l'explique l'Institut Royal des sciences naturelles de Belgique dans un communiqué. Ils descendent de mammifères quadrupèdes terrestres à sabots, pas plus grands qu’un loup. Certains se sont progressivement adaptés à une vie aquatique, tout en conservant la capacité de se déplacer sur la terre ferme. Leurs fossiles ont permis d’établir que ces cétacés amphibies se sont propagés de la région occupée par l’Inde et le Pakistan vers l’Afrique du Nord.

Ce cétacé quadrupède de 3,4 à 4 mètres de long, date d'environ 43 millions d'années et aurait traversé l'Atlantique depuis l'Afrique du Nord grâce à une queue robuste et de pieds palmés.

Photo de l'excavation du fossile à la Playa Media Luna - © G. Bianucci

"Les pattes de cet animal pouvaient porter son propre poids et il était donc capable de se déplacer sur la terre ferme", explique Olivier Lambert, le paléontologue de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique qui a découvert et décrit le fossile avec ses homologues du Pérou, d’Italie et de France.

"Nous le voyons notamment au bassin fermement attaché au sacrum. Et au fait que les pattes avant et arrière ressemblent fortement à celles des ancêtres asiatiques de Peregocetus. On peut même encore observer la trace de petits sabots au bout des doigts et des orteils."